Rekabet Kurumu’ndan 19 Özel Okula Fahiş Fiyat Soruşturması

19 ÖZEL OKULA FAHİŞ FİYAT SORUŞTURMASI BAŞLADI

Özel okullardaki öğrenim ücretleri ve yan hizmetlerdeki aşırı fiyat artışlarına yönelik olarak bir ön araştırmanın sonuçları doğrultusunda, 19 özel okul hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi. Bu kapsamda Bahçeşehir, TED, Final, Uğur ve Sınav gibi Türkiye genelinde tanınan pek çok eğitim kuruluşuna inceleme yapılacak.

Soruşturma kapsamına alınan eğitim kurumları arasında Arı İnovasyon ve Bilim Eğitim Hizmetleri AŞ, Ata Bilge Eğitim Kurumları AŞ, Aydın Yayıncılık ve Eğitim Hizmetleri İnş. Tic. ve San. AŞ, Bahçeşehir Okulları AŞ, Bikafen Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., Bil Eğitim Kurumları AŞ, Bilnet Eğitim Kurumları AŞ, Dersmatik Eğitim Danışmanlık Yayıncılık AŞ, Doruk Kamp İşletmecilik Organizasyon Eğitim Danışmanlık Turizm İnşaat Ticaret Ltd. Şti., Final Eğitim Danışmanlık Tanıtım Organizasyon Yayın San. ve Tic. Ltd. Şti., İstanbul Kavram Eğitim Kurumları Ticaret AŞ, İstanbul Kule Eğitim Kurumları Ticaret Ltd. Şti., Maya-Gen Eğitim Yayıncılık Bilgisayar İnş. Gıda Turizm Tic. Ltd. Şti., Okyanus Eğitim Kurumları AŞ, Sınav Basın Yayın Dağıtım Org. San. ve Tic. AŞ, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları İktisadi İşletmesi, Tek Çözüm Eğitim Öğretim Basım Yayın Emlak İnşaat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Uğur Okulları AŞ ve Yüzyüze Özel Eğitim Kurumları AŞ yer alıyor. Başlatılan bu inceleme, eğitim alanındaki ücretlerin denetlenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.