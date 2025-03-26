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Rekabet Kurumu’ndan Opet’e Soruşturma Açıklaması

REKABET KURUMU’NUN SORUŞTURMASI

Rekabet Kurumu, Opet’in bayileriyle yaptığı anlaşmalar üzerinden 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu’nu ihlal ettiği iddiasıyla bir soruşturma başlattığını açıkladı. Kurul, yaptığı açıklamada, Opet’in bayilik sözleşmeleri devam ederken, bayilik faaliyetinin yürütüldüğü arazi üzerindeki kira hakkının Opet lehine uzatıldığına dair bulgulara ulaşıldığını duyurdu. Bu durumunun, bayi ile Opet arasındaki dikey ilişkiyi beş yılı aşacak şekilde kurguladığı ifade edildi.

DİKEY İLİŞKİLERDE SÜRE SINIRI

Mevzuata göre, akaryakıt bayilik sözleşmeleri, içerdiği rekabet etmeme yükümlülüğü, intifa ve kira sözleşmeleri ile birlikte ele alınıyor. Bu çerçevede, dağıtıcılar ve bayiler arasındaki dikey ilişkilerin en fazla beş yıl süreyle Grup Muafiyeti Tebliği’nden yararlanabileceği belirtiliyor. Dağıtıcıların, bayilerini beş yıldan uzun süreli anlaşmalara zorlamasının mevzuata aykırı olduğu vurgulanıyor. Rekabet Kurulu, yürütülen soruşturmanın seyrinde Opet’in bu uygulamalarla rekabet kurallarını ihlal edip etmediğini inceleyecek.

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