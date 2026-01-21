Rekor Platin Fiyatları Yükselişini Sürüyor

Değerli metaller arasındaki rekabet kızışıyor; platin, gümüşü geride bırakarak yeni zirvelere ulaşmaya devam ediyor. Yılın başlangıcından itibaren değerli metallerde meydana gelen fiyat artışına platin de dahil oldu. ABD’nin Grönland üzerindeki hakimiyeti artırmaya yönelik ısrarları ve yeni bir ticaret savaşı ihtimaline dair kaygılar, küresel piyasalarda risk algısını tetiklerken güvenli liman olarak görülen varlıklara talep sürüyor. Grönland’daki gelişmelerin yanı sıra ABD’nin Venezuela’ya yönelik saldırıları ve İran kaynaklı jeopolitik riskler, yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına yol açıyor.

FED’İN FAİZ POLİTİKALARI ETKİLİ

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine devam edeceği yönündeki beklentiler ve Fed’in bağımsızlığına ilişkin endişeler, banka başkanı ile ilgili belirsizlikler gibi faktörler, değerli metal fiyatlarının kurgulanmasında ciddi yükselişlere neden oluyor. ABD Başkanı’nın Grönland ile alakalı olarak yaptığı tehditler, dolar endeksi, ABD tahvilleri ve hisse senetleri üzerindeki geniş çaplı satış baskısı ile birlikte değerli metallerin fiyatlarının yükselmesine imkan tanıdı. Küresel piyasalardaki risk algısının artması sebebiyle altın ve gümüş fiyatlarındaki alış ağırlıklı hareket, platin fiyatlarını da olumlu yönde etkiledi. Endüstriyel talebin güçlü seyretmesi ve arzda yaşanan sıkıntılar, platinin fiyatlarında belirgin artışlar yaşanmasına yol açtı. Arz kısıtlığı ile birlikte talepteki devamlılık, platindeki yukarı yönlü hareketi destekledi.

PLATİNİN ONSU REKOR KIRDI

Son gelişmelere bağlı olarak platinin ons fiyatı uluslararası piyasalarda 2 bin 517,7 dolara kadar tırmandı ve böylece tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak bu fiyat seviyesini sürdüremeyen platinin onsu, 2 bin 472 dolar civarına geri çekildi.

YILI YÜZDE 20 KAZANÇLA KAPATTI

Geçen yılı 2 bin 54,55 dolardan tamamlayan platin, yılın başından itibaren yatırımcılarına yüzde 20’nin üzerinde kazanç sağladı.

FAİZ İNDİRİM BEKLENTİLERİNE DİKKAT

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı, platindeki yükselişin en önemli sebeplerinden birinin, önümüzdeki yıllarda ekonomik toparlanmanın gerçekleşeceği ve faiz indirimleri beklentisi olduğunu belirtti.

ÇİN EKONOMİSİNE BAĞLANTILAR

Uzak Doğu’da özellikle Çin ekonomisindeki toparlanma beklentilerinin etkili olduğunu ifade eden uzman, platindeki arzın aşırı fazlasının son dönemlerde değişime uğradığını kaydetti. Güney Afrika’daki enerji sorunları ve sel baskınları nedeniyle madencilik faaliyetlerinin azalması, platin arzında daralmaya sebep oldu ve bu durum fiyatlamalar üzerinde etki yarattı. Özellikle Uzak Doğu pazarında güçlü otomotiv sektörünün platin ve paladyum talebine katkıda bulunduğu vurgulandı.