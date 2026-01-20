Renault Group’tan Üçüncü Yıl Üst Üste Büyüme

Renault Group, Renault, Dacia ve Alpine markalarının hepsinde pazarın üzerinde bir performans gösterdi. Grup, 2025 yılı itibarıyla küresel otomotiv pazarındaki kısıtlı büyümeye rağmen üst üste üçüncü kez satış artışı sağladı. Dünya genelinde 2.336.807 adet satış rakamına ulaşan Renault Group, özellikle hibrit ve elektrikli araçlar konusundaki başarıları ile dikkat çekti. Avrupa’daki binek araç satışları ile önemli bir konuma yerleşen Grup, elektrifikasyon stratejisinin de etkili sonuçlarını gözler önüne serdi.

PAZARIN ÜZERİNDEki BÜYÜME

2025’te pazarın yüzde 1,6 oranında büyüdüğü bir ortamda Renault Group, yüzde 3,2 oranında bir büyüme kaydetti. – Renault, 1.628.030 adetlik satış gerçekleştirerek yüzde 3,2 büyüdü. – Dacia, 697.408 satışla yüzde 3,1 artış gösterdi. – Alpine ise ilk kez 10 bin adedin üzerinde, toplamda 10.970 satışa ulaşarak yüzde 139,2’lik rekor bir büyüme elde etti.

AVRUPA’DA ÜST DÜZEY PERFORMANS

Renault Group, Avrupa’da 1,6 milyonun üzerinde satış gerçekleştirdi. Binek araç satışları, pazar büyümesinin iki katını aşarak yüzde 5,9 oranında bir artış kaydetti. Bu başarı, Grubu Fransa’da en büyük otomotiv grubu konumuna taşımış oldu. Hafif ticari araç segmentinde ise yılın ikinci yarısında toparlanma sinyalleri gözlemlendi.

Avrupa dışındaki pazarlarda Renault markası yüzde 11,7’lik bir büyüme sağladı. Latin Amerika, Güney Kore ve Fas’taki güçlü artışlar, Grubun küresel satış performansını ileri taşıdı. Bu başarı ile birlikte Renault, dünyanın en çok satan Fransız otomobil markası unvanını korudu.

ELEKTRİKLE HIZLILANAN BÜYÜME

Renault Group, Avrupa’da yaklaşık 400 bin hibrit araç satarak bu segmente yüzde 35,1 büyüme sağladı. Elektrikli araç satışları ise yüzde 76,7 oranında bir artışla 194 bine ulaşmış durumda. • Renault, elektrikli araç karmasını yüzde 20’nin üzerine taşıdı. • Dacia ise hibrit satışlarını bir yıl içinde iki katından fazla artırmayı başardı.

GELİŞMİŞ MODEL YELPAZESİ

Grup, 2026 yılı itibarıyla yeni Clio, Twingo E-Tech Electric ve yeni A ve C segmenti Dacia modelleri ile birlikte Alpine A390’ı piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Türkiye dahil birçok ülkede yeni modellerin devreye girmesi planlanıyor.

BÜYÜMENİN TEMELLERİ

Renault Group Büyümeden Sorumlu Genel Müdürü Fabrice Cambolive, elde edilen sonuçların değer odaklı ürün planı ve disiplinli ticari politikanın bir sonucu olduğunu ifade etti. Hibrit ve tam elektrikli teknolojilerin, hem müşteri beklentilerini hem de CO₂ hedeflerini karşıladığını vurgulayarak, “Grubun ticari sonuçları, değer odaklı ürün planımız, disiplinli ticari politikamız ve tutarlı stratejimiz arasındaki güçlü uyumu açıkça yansıtıyor” dedi.

RENAULT’UN HİBRİT VE ELEKTRİKLİ BAŞARILARI

Renault markası, Avrupa’da binek ve hafif ticari araç satışlarıyla ikinci sıraya yükseldi. Hibrit satışları yüzde 17 artarken, elektrikli araç satışları yüzde 72’lik bir büyüme kaydetti. Renault 5 E-Tech Electric, Avrupa’nın en çok satan elektrikli modellerinden biri haline geldi.

DACIA’NIN YÜKSELİŞİ

Dacia, Avrupa perakende binek araç pazarında ikinci sıraya çıkarak dikkat çekti. Sandero modeli liderliğini korurken, Bigster ve Spring modelleri markanın büyümesini destekleyen faktörler arasında yer aldı. Satılan her dört Dacia’dan biri artık elektrikli veya hibrit bir model.

ALPINE’IN PREMİUM BÜYÜMESİ

Alpine, 2025 yılında yüzde 139,2’lik büyüme oranıyla tarihinin en güçlü performansını sergiledi. Elektrikli A290’ın başarılı tanıtımı ve A390 modelinin piyasaya sunumu, markanın premium spor otomobil pazarındaki iddiasını güçlendirmiş durumda.