Renault Unmanned Aerial Vehicle Projesine Adım Atıyor

Dünyada artan politik gerginlikler ve güvenlik tehditleri, otomotiv sektörünü savunma alanında yeni adımlar atmaya yönlendiriyor. Renault’nun Büyümeden Sorumlu Başkanı Fabrice Cambolive, Fransız Silahlı Kuvvetler Bakanlığı’nın bir yerli insansız hava aracı projesi için kendileriyle bağlantıya geçtiğini duyurdu.

SAVUNMA SANAYİSİYLE STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ

Planlanan projede, Renault’nun Fransız havacılık ve savunma sanayisi yüklenicisi Turgis Gaillard ile işbirliği yapması bekleniyor. Fransa Savunma Bakanlığı’nın denetiminde gerçekleştirilmesi hedeflenen insansız hava aracı projesinin üretiminin Cléon ve Le Mans tesislerinde yapılacağı düşünülüyor.

AİLE YETKİNLİĞİ VE ÜRETİM HEDEFİ

Yönetim, projeye ilişkin herhangi bir yalanlama yapmazken, Renault’nun faaliyet alanının otomotiv endüstrisi olmayı sürdüreceğinin altını çiziyor. Basında yer alan bilgilere göre, yaklaşık 10 metre kanat açıklığına sahip olacak taktiksel İHA’ların üretim kapasitesinin, ilk yılın sonunda aylık 600 adede kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.