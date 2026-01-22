Renault Unmanned Aerial Vehicle Projesine Adım Atıyor

renault-unmanned-aerial-vehicle-projesine-adim-atiyor

Dünyada artan politik gerginlikler ve güvenlik tehditleri, otomotiv sektörünü savunma alanında yeni adımlar atmaya yönlendiriyor. Renault’nun Büyümeden Sorumlu Başkanı Fabrice Cambolive, Fransız Silahlı Kuvvetler Bakanlığı’nın bir yerli insansız hava aracı projesi için kendileriyle bağlantıya geçtiğini duyurdu.

SAVUNMA SANAYİSİYLE STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ

Planlanan projede, Renault’nun Fransız havacılık ve savunma sanayisi yüklenicisi Turgis Gaillard ile işbirliği yapması bekleniyor. Fransa Savunma Bakanlığı’nın denetiminde gerçekleştirilmesi hedeflenen insansız hava aracı projesinin üretiminin Cléon ve Le Mans tesislerinde yapılacağı düşünülüyor.

AİLE YETKİNLİĞİ VE ÜRETİM HEDEFİ

Yönetim, projeye ilişkin herhangi bir yalanlama yapmazken, Renault’nun faaliyet alanının otomotiv endüstrisi olmayı sürdüreceğinin altını çiziyor. Basında yer alan bilgilere göre, yaklaşık 10 metre kanat açıklığına sahip olacak taktiksel İHA’ların üretim kapasitesinin, ilk yılın sonunda aylık 600 adede kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Renault’dan Fransız Ordusu İçin İHA Üretim Projesi

Renault, dünya genelindeki artan gerilimler ışığında Fransa Savunma Bakanlığı ile yerli insansız hava aracı üretimi için müzakere ediyor.
Gündem

Muş’ta Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Muş'ta süren kar yağışı, Kale Mahallesi'nde hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı artarken, tek katlı evler tamamen karla kaplandı.
Gündem

Iğdır FK İbrahim Üzülmez İle Ayrılık Kararını Açıkladı

Iğdır FK, 1. Lig'deki performansına bağlı olarak teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Gündem

Mardin’de Kaza: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Gündem

Belçika Başbakanı Davos Sonrası Onur Mesajı Verdi

Belçika Başbakanı Bart De Wever, ulusal onurlarının satılık olmadığını belirterek, ABD'nin gücüne rağmen bağımsızlıklarını vurguladı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.