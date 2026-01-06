Renault Yeni Filante Modelini 13 Ocak’ta Tanıtıyor

Renault, crossover ve SUV yelpazesini genişleterek küresel stratejisi doğrultusunda önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Markanın üst segment dönüşümünü simgeleyen yeni modeli Renault Filante, 13 Ocak’ta Güney Kore’de yapılacak bir etkinlikle dünya pazarına tanıtılacak.

İSMİN KAYAN YILDIZDAN GELİYOR

Fransızcada “kayan yıldız” anlamına gelen Filante, 1956 yılında markanın hız rekoru denemeleri için geliştirdiği özel bir konseptten esinlenerek oluşturulmuş bir isim taşıyor. Yeni model, Avrupa pazarındaki Austral ve Rafale gibi araçların üzerine konumlanarak daha lüks ve prestijli bir seçenek olarak sunulacak.