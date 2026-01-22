Resmi Gazete’de 3 İlin Emniyet Müdürü Atandı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile EMNİYETTE KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle birlikte, üç yeni emniyet müdürünün atandığı bildirildi. Ayrıca, iki ilin emniyet müdürünün merkezi birimlere çekildiği öğrenildi.

ATAMALAR GÜNDEME GELDİ

Söz konusu kararname, yapılan emniyet teşkilatı revizyonları bağlamında önemli bir adım olarak nitelendiriliyor. Yeni atanan müdürlerin görevleri, il güvenliğinin sağlanması ve asayişin iyileştirilmesi adına kritik bir rol oynayacak.

MERKEZE ÇEKME UYGULAMASI

Ayrıca, merkeze çekilen emniyet müdürlerinin durumu, emniyet teşkilatında gerçekleşen değişikliklerin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Bu durum, teşkilat içerisindeki yeniden yapılanma çalışmalarının bir parçası olarak öne çıkıyor.