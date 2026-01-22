Resmi Gazete’de 3 İlin Emniyet Müdürü Atandı

resmi-gazete-de-3-ilin-emniyet-muduru-atandi

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile EMNİYETTE KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle birlikte, üç yeni emniyet müdürünün atandığı bildirildi. Ayrıca, iki ilin emniyet müdürünün merkezi birimlere çekildiği öğrenildi.

ATAMALAR GÜNDEME GELDİ

Söz konusu kararname, yapılan emniyet teşkilatı revizyonları bağlamında önemli bir adım olarak nitelendiriliyor. Yeni atanan müdürlerin görevleri, il güvenliğinin sağlanması ve asayişin iyileştirilmesi adına kritik bir rol oynayacak.

MERKEZE ÇEKME UYGULAMASI

Ayrıca, merkeze çekilen emniyet müdürlerinin durumu, emniyet teşkilatında gerçekleşen değişikliklerin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Bu durum, teşkilat içerisindeki yeniden yapılanma çalışmalarının bir parçası olarak öne çıkıyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Muş’ta Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Muş'ta süren kar yağışı, Kale Mahallesi'nde hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı artarken, tek katlı evler tamamen karla kaplandı.
Gündem

Iğdır FK İbrahim Üzülmez İle Ayrılık Kararını Açıkladı

Iğdır FK, 1. Lig'deki performansına bağlı olarak teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Gündem

Mardin’de Kaza: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Gündem

Belçika Başbakanı Davos Sonrası Onur Mesajı Verdi

Belçika Başbakanı Bart De Wever, ulusal onurlarının satılık olmadığını belirterek, ABD'nin gücüne rağmen bağımsızlıklarını vurguladı.
Gündem

Tedesco’dan Aston Villa Mağlubiyeti Üzerine Değerlendirme

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco, takımlarının ilk yarıda etkili bir oyun sergilediğini ve rakiplerinin pozisyon üretme konusunda sınırlı kaldığını belirtti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.