Resmi Gazete’de APP Plaka Değişim Kararı Açıklandı

Araç sahiplerini etkileyen APP plakalarla ilgili yeni bir düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Adalet ve İçişleri bakanlıklarınca hazırlanan “Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile plakalarla ilgili önemli değişiklikler hayata geçiriliyor.

APP PLAKA DEĞİŞİMİ ÜCRETSİZ OLACAK

Yetkili merkezler tarafından belirlenen APP plakalar, plaka basmaya yetki verilmiş kuruluşlar tarafından herhangi bir ücret talep edilmeden ücretsiz şekilde değiştirilecek. Yönetmelik, plaka basım ve dağıtım süreçlerine “basımı sonrasındaki fotoğraf kayıtları” şartını da ekliyor.

GEÇİŞ HÜKÜMLERİ BELİRLENDİ

Yönetmeliğe eklenen geçici madde, tescil plakalarının nitelik ve ebatlarına dair geçiş hükümlerini içeriyor. Bu kapsamda, plaka basımında kullanılacak kalıplar, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından 1 Ocak 2027’ye kadar yetkilendirilmiş odalara dağıtılacak. 1 Ocak 2027 tarihinden önce yetkili kuruluş tarafından basılmış mühürlü ve diğer güvenlik işaretlerine sahip tescil plakaları standartlara uygun kabul edilecek. Standart dışı plakaların ücretsiz değiştirilmesi ve fotoğraf kayıtlarına ilişkin düzenleme ise 1 Ocak 2027 itibariyle yürürlüğe girecek.

APP PLAKA KONTROLÜ NASIL YAPILIR?

Plakanızın standartlara uygunluğunu aşağıdaki görselden kontrol edebilirsiniz. APP (kalın harfli) plakalar, belirli koşullara bağlı olarak cezaya tabi olmayabiliyor.

KALIN HARFLİ PLAKA CEZAYA TABİ Mİ?

Kalın harflerle basılmasına rağmen üzerinde mühür ve güvenlik şeridi bulunan plakalar geçerli sayılıyor. Hatalı basıma sahip olsalar dahi TŞOF’tan temin edilen plakalara ceza kesilmeyecek, ancak bu plakaların değiştirilmesi sağlanacak.

CEZA KESİLECEK APP PLAKALAR HANGİLERİ?

Plakanızda kontrol etmeniz gereken en önemli unsur, kalın basım değil, üzerindeki mühür ve güvenlik işaretidir. Eğer plakanızda bu unsurlar yoksa 140 bin lira para cezası ile karşılaşmanız muhtemel. Standart dışı APP plakalar için 1 Nisan tarihi itibarıyla 140 bin lira para cezası uygulanacak.