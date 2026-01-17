Resmi Gazete’de Üst Düzey Atama Değişiklikleri Gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararları, bakanlıklar ve üst düzey kamu kuruluşlarındaki çeşitli değişiklikleri içeriyor. Atama ve görevden almaların detayları şu şekilde sıralanıyor:

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN ATAMALAR

Dışişleri Bakanlığı bünyesinde gerçekleşen atamalarda, Bakan Yardımcılığı pozisyonuna Personel Genel Müdürü Hacı Ali Özel getiriliyor. Açık pozisyonlara ise sırasıyla Serap Ersoy, Mehmet Burçin Gönenli, Fırat Sunel ve Esin Çakıl atandı. Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürlüğü’ne Raziye Bilge Koçyiğit atanırken, Asya Koordinasyon Genel Müdür Yardımcılığı’na Hüseyin Emre Engin gelmiş bulunmaktadır. Protokol Genel Müdür Yardımcılığına İsmail Aydil, Sencer Yöndem ve Mustafa Cem Gündüz atanırken, diğer atamalar da devam ediyor.

DEVLET OPERA VE BALESİ’NDE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Bedri Tan Sağtürk görevden alınarak, yerini Barış Salcan aldı. Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Ersoy ise yine görevden alınmış durumdadır.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NDA YENİ ATAMALAR

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ya bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcılığı görevine Fatih Güvendi atanırken, Hatice Dilek Karakuzu görevden alındı. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkan Yardımcıları Ümit Naci Yorulmaz, Rahman Nurdun ve Mahmut Zühtü Çevik de görevlerinden ayrıldı; yerine ise Ali Ercan, Buğra Aydın ve Yahya Coşkun atandı.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI’NDA ATAMA GÜNCELLEMELERİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda gerçekleştirilen atamalarda Sümeyra Somuncuoğlu ve Muhammet Köşker Vergi Başmüfettişliği’ne atandı. Vergi Müfettişliği pozisyonlarına Okan Aydın, Hüseyin Diler ve Muharrem Ozan Arslan belirlenirken, Hazine ve Maliye Başmüfettişliği’ne Cem Çankaya ve Müfettişlik pozisyonuna Ferhat Dinçer getirildi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDA GÖREV DEĞİŞİKLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı’nda Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Bal görevden alınarak, yerine Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir atandı. Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı’na Metin Güçlü, Bilgi İşlem Genel Müdür Yardımcılığı’na ise Esra Özmen getirildi. İl milli eğitim müdürlüklerinde de pek çok yeni atanma gerçekleşti, Mersin, Burdur, Gaziantep, Kırklareli, Muş, Kilis, Kocaeli ve Düzce gibi illerde yeni müdürler görevlendirildi.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI’NA YENİ GÖREVLİLER

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdür Yardımcılığı’na Mehmet Oğuzhan Üstün, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdür Yardımcılığı’na Sait Cordan atanırken, Adıyaman İl Müdürü İbrahim Ataş görevden alındı ve yerine Aydın Çavana getirildi. Şanlıurfa İl Müdürlüğü’ne ise Mehmet Yazgan atandı. Ayrıca Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı Başkan Yardımcısı Salih Metin Kibar da görevden alındı.