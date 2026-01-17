Resmi Gazete’de Yeni Atama Kararları Açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararları neticesinde, bakanlıklarda ve üst düzey kamu kurumlarında bazı atama ve görevden almalar gerçekleştirildi. Yapılan atamalara göre, Dışişleri Bakanlığı’nda önemli değişiklikler yaşandı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDA ÖNEMLİ ATAMALAR

Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine Hacı Ali Özel getirildi. Bakanlık bünyesinde boşalan çok sayıda genel müdürlük pozisyonuna da atamalar yapıldı. Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürlüğü görevine Serap Ersoy, Uluslararası Güvenlik Genel Müdürlüğü’ne Mehmet Burçin Gönenli, Uluslararası Hukuk ve Andlaşmalar Genel Müdürlüğü’ne Fırat Sunel, Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürlüğü’ne Esin Çakıl atandı. Ayrıca, Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürü olarak Raziye Bilge Koçyiğit, Asya Koordinasyon Genel Müdür Yardımcılığı’na ise Hüseyin Emre Engin atandı.

ATAMA VE GÖREVDEN ALMA İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Bedri Tan Sağtürk görevden alındı. Yerine Genel Müdür Yardımcısı Barış Salcan atandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda ise, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Hatice Dilek Karakuzu görevden alınarak Fatih Güvendi’nin atanması gerçekleşti. Ayrıca Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’nın başkan yardımcıları Ümit Naci Yorulmaz, Rahman Nurdun ve Mahmut Zühtü Çevik de görevden alındı.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINDA GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda da bazı görev değişiklikleri yaşandı. Vergi Başmüfettişliklerine Sümeyra Somuncuoğlu ve Muhammet Köşker atanırken, Vergi Müfettişliklerine Okan Aydın, Hüseyin Diler ve Muharrem Ozan Arslan atandı. Ayrıca, Hazine ve Maliye Başmüfettişliği’ne Cem Çankaya, Hazine ve Maliye Müfettişliği’ne Ferhat Dinçer atandı. Gelir İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcılığı’na ise Nuray Serdaroğlu Erbil getirildi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NDA GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı’nda Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Bal görevden alındı ve bu göreve Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir atandı. Ayrıca, Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı’na Metin Güçlü, Bilgi İşlem Genel Müdür Yardımcılığı’na Esra Özmen atandı. İl milli eğitim müdürlüklerinde de çeşitli atamalar gerçekleştirildi; Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Muhammed Özdemirci, Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Mehmet Necmeddin Dinç, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Önder Arpacı, Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Murat Altınöz, Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Abdulkadir Altay, Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne İbrahim Açıkgöz, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Emrullah Aydın ve Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Gülşen Özer atandı.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI’NDA ATAMALAR

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda yapılan atamalarda, Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdür Yardımcılığı’na Mehmet Oğuzhan Üstün, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdür Yardımcılığı’na Sait Cordan atandı. Adıyaman İl Müdürü İbrahim Ataş görevden alınırken, yerine Aydın Çavana atandı. Ayrıca, Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı Başkan Yardımcısı Salih Metin Kibar görevden alındı. Savunma Sanayii Başkanlığı’nda da Birinci Hukuk Müşaviri Belda Şenel Parlak görevden alınarak Kübra Yüceer atandı.