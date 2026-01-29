Restoranlarda Yeni Düzenleme: Ek Ücretler Yasaklandı

restoranlarda-yeni-duzenleme-ek-ucretler-yasaklandi

Bazı restoranlarda uygulanan masa ücreti, servis için ek ücret ve kuver adıyla alınan harçlarla ilgili şikayetler artış göstermişti. Bu haksız kazanç sağlayan uygulamalarla ilgili yetkililer harekete geçti.

RESTORANLARDA YENİ DÖNEM: RESMEN YASAKLANDI

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni karar doğrultusunda, restoranlardaki servis ücreti, masa ücreti ve kuver adıyla ücret talep etme uygulamaları artık yasaklandı.

SERVİS ÜCRETİ VE MASA ÜCRETİ TARİH OLUYOR

30 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararda yer alan ifadelere göre; “Tarife ve fiyat listesinde gösterilen fiyatların dışında herhangi bir isim altında başka bir ücret alınması hâlinde, bunun tarife ve fiyat listesinde gösterilmesi zorunludur. Ancak lokanta, kafe, restoran, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerinde, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 51 inci maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla; tüketiciden servis ücreti, masa ücreti, kuver ücreti ve benzeri herhangi bir isim altında ilave ödeme talep edilemez.”

