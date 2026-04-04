Reyhanlı Barajı’nda Su Seviyesi Artışı Sağlandı

Hatay’ın Reyhanlı, Kırıkhan ve Kumlu ilçelerine hizmet veren Reyhanlı Barajı’nda su seviyesinde belirgin bir artış yaşanıyor. Yaklaşık 5 yıl önce faaliyete geçen ve 11 bin dönümlük bir alanı kapsayan baraj, yağışların etkisiyle doluluk oranını yüzde 40 seviyesine çıkardı.

SU MİKTARINDAKİ ARTIŞ

Reyhanlı Ziraat Odası Başkanı Şemsettin Cünedioğlu, barajın besleyen Afrin Çayı’nın yanı sıra Karasu ve Karaçay barajlarındaki su seviyelerinin yükseldiğini ifade etti. Cünedioğlu, “Baraj, faaliyet geçeli ilk kez bu orana ulaştı” şeklinde konuştu.

TAŞKIN RİSKİNİ AZALTACAK

Barajın Amik Ovası’ndaki taşkın riskini azaltma işlevini de vurgulayan Cünedioğlu, “Karasu ve Afrin çayından gelen su Asi Nehri’nde birleşerek ovada su baskınlarına yol açıyordu. Şimdi, suların barajda toplanmasıyla bu durum önlenecek. Geçen hafta doluluk oranı yüzde 35 iken şu anda yüzde 40’a ulaşmış durumda. Yağışların ardından barajın dolması, yer altı sularının da beslenmesine katkı sağlayacak” dedi.