Rezan Epözdemir’in Galatasaray Üyeliği Askıya Alındı

REZAN EPOZDEMİR’İN TUTUKLANMASI

Avukat Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma çerçevesinde rüşvete aracılık etme suçundan tutuklandı. Çorlu Cezaevi’nde tutuklu bulunan Epözdemir’in Galatasaray Kulübü üyeliği, yönetim kurulu toplantısında yapılan oylama sonucu oy birliğiyle askıya alındı. Üyeliğinin, Fetullahçı Terör Örgütü’ne yardım ve siyasal ile askeri casusluk iddiaları sebebiyle askıya alındığı açıklandı. Epözdemir’in, ekim ayında yapılacak kongrede kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiği öğrenildi.

RÜŞVET İDDİALARI VE TANIK BEYANI

Rüşvet suçlaması ve FETÖ’ye yardım ile siyasal ve askeri casusluk kapsamında yürütülen iki ayrı soruşturma nedeniyle Epözdemir gözaltına alındı. Gizlilik kararı olan rüşvet soruşturmasında tanık A.D., Epözdemir’in rüşvet aldığı 3 farklı olaydan bahsetti. Tanık A.D., 2021 yılında Epözdemir ile C.Ç. arasında gerçekleşen bir tahliye işlemi için 150 bin dolar rüşvet alındığını öne sürdü. Bu rüşvetin 75 bin doları, tahliye öncesinde C.Ç. tarafından 7 Temmuz 2021’de Epözdemir’e teslim edildi. Dosya kapsamındaki WhatsApp kayıtlarının da 7 Temmuz 2021’de 75 bin dolar rüşvet alındığını doğruladığı vurgulandı.