Richarlison’un Süper Lig’e Transferi Bekleniyor

Tottenham’ın Brezilyalı santrforu Richarlison’un, 2026 Dünya Kupası’nın ardından kulübünden ayrılacağı iddiası gündemde yer alıyor. Haziran 2027 tarihine kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun, İngiliz kulübü ile anlaşarak takımdan ayrılması için 25 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirlendiği öne sürülüyor.

FLAMENGO’NUN RİCHARLISON İLGİSİ

28 yaşındaki forvetin, ülkesindeki Flamengo kulübü tarafından izlendiği ve kulübün, üst düzey bir forvet transferi için 30 milyon euro bütçe ayırdığı bildiriliyor. Flamengo’nun Richarlison’u transfer etmek için cazip bir seçenek olarak değerlendirdiği ifade ediliyor.

Brezilyalı golcünün, futbol kariyerine yurtdışında devam etme niyetinde olduğu ve şu anda ülkesine dönmeyi düşünmediği belirtiliyor.