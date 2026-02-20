Rıdvan Dilmen Fenerbahçe İçin Avrupa’yı Değerlendirdi

Rıdvan Dilmen, Türk spor camiasının Avrupa’daki hedefleri ve kulüplerdeki “Rotamızı lige çevirdik” algısı hakkında dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Tecrübeli futbol adamı, Avrupa karşılaşmalarının lig yarışından daha az önemsenmesi fikrine şiddetle karşı çıkarak bu düşünceyi savunanları eleştirdi.

GALATASARAY JUVENTUS’A 5 ATMIŞ, SEN DE YENMEK ZORUNDASIN!

Dilmen, Avrupa arenasında elde edilecek başarıların zorunlu olduğunun altını çizerken, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde Juventus’u 5-2 yenerek gösterdiği performansı örnek olarak sundu. “Avrupa önemli değil” diyenlere sert ifadelerle karşılık veren Dilmen, “Avrupa önemli değil diyenlerin sözlerini kesinlikle kabul etmiyorum. Fenerbahçe için Avrupa gayet önemli. 2 gün önce Galatasaray çıkmış, Juventus’a 5 tane atmış! Sen de çıkıp yenmek zorundasın. Bunu söyleyenlere, bu zihniyete asla katılmıyorum.” dedi.

LİGDE 6 PUAN GERİ DÜŞERSEN O ZAMAN GÖRÜRÜZ!

Rıdvan Dilmen, Avrupa’daki hedeflerin yanı sıra Süper Lig’e yönelik konsantrasyonun da büyük bir risk taşıdığını vurguladı. Başarısızlığın yalnızca Avrupa ile sınırlı kalmayacağına dikkat çeken yorumcu, “Fenerbahçe olarak ligde de 6 puan geri düşersen o zaman görürüz!” diyerek camiaların yaşayacağı potansiyel kriz ortamına dair uyarılarında bulundu.