Rıdvan Dilmen Fenerbahçe’nin Derbi Stratejisini Değerlendirdi

ridvan-dilmen-fenerbahce-nin-derbi-stratejisini-degerlendirdi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kapsamında beşinci maçında Macar ekibi Ferencvaros ile karşı karşıya geldi. Maç 1-1’lik eşitlikle tamamlandı. Mücadelenin ardından Rıdvan Dilmen, yaptığı değerlendirmelerde dikkat çeken noktaları paylaştı.

OYUNCULARIN MAÇA BAKIŞI

Rıdvan Dilmen, “Oyuncular için maça bakış açısı çok önemlidir. Galatasaray maçından önce olduğu için taraftar için de önemlidir. Çünkü uzun aylardır Fenerbahçe ligde lider olmadı; dolayısıyla Pazartesi kazanıp yükselişine devam etmek istiyor. İçerideki beraberliğe çok üzülmemek lazım; çünkü Fenerbahçe hazırlıksız yakalandı, kadro hazırlıksızdı, çok kritik bir maç öncesine denk geldi ve son olarak da Fenerbahçe kazanamasa da yine geriden geldi” ifadelerini kullandı.

FİZİKSEL VE MENTAL HAZIRLIK

Dilmen, yenen gol sonrasında hemen cevap verilmesinin, Fenerbahçe’nin Galatasaray maçı için 11’ini belirlediğini vurguladı. “Fenerbahçe oyuncuları fiziksel açıdan fit, mental açıdan da iyi bir durumda ve kadro Galatasaray’a göre problemsiz şekilde derbiye gidiyor. Galatasaray’da ‘Osimhen oynayacak mı, Lemina oynayacak mı, sağ bek kim olacak?’ konuşmaları yaşanırken, Fenerbahçe elindeki geniş kadrosunu ve ilk 11’ini belirledi” değerlendirmesinde bulundu.

