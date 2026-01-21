Rıfat Esad’ın Ölümüyle İlgili Şok İddia Geldi

Suriye’deki Gelişmeler

Suriye’nin Hama kentinde 1982’de devrin Devlet Başkanı Hafız Esad’ın emriyle gerçekleştirilen vahşi katliamın sorumlularından biri olan Rıfat Esad, uzun bir dönem boyunca Avrupa’nın farklı noktalarında, özellikle İspanya, Fransa ve İsviçre’de ikamet etti. “Hama Kasabı” lakabıyla bilinen Rıfat Esad hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya çıktı.

Hayatını Kaybettiği İddia Ediliyor

Suriye medyalarında yer alan haberlere göre, Rıfat Esad, 88 yaşında yaşamını yitirdi. İngiliz haber ajansı Reuters, konuyla ilgili bilgisi olan kaynaklardan aldığı bilgilere göre, Beşar Esad’ın amcası Rıfat Esad’ın Birleşik Arap Emirlikleri’nde hayatını kaybettiğini bildirdi.

Hama’daki Toplu Katliam

1982’de, dönemin Devlet Başkanı Hafız Esad, Müslüman Kardeşler’e karşı gerçekleştirilen askeri operasyon kapsamında Hama’ya saldırı düzenlemişti. Savaş uçakları, birkaç gün içinde şehrin büyük bir kısmını yok ederken, yaklaşık bir ay süren operasyon sırasında binlerce sivilin yaşamını yitirdiği geniş çaplı bir katliam meydana gelmişti.

Beşar Esad’ın Amcasıydı

Rıfat Esad, Hama Katliamı sırasında şehri top atışına tutan ve binlerce kişiyi öldüren topçu birliğinin liderliğini yaptığı için “Hama Kasabı” olarak anılıyordu. Beşar Esad’ın amcası olan Rıfat Esad, binlerce sivilin öldürülmesinin sorumluluğunu üstleniyordu.

Hafız Esad’a Darbe Yapmaya Çalıştı

Suriye ordusundaki tümgeneral rütbesiyle 1958-1984 yılları arasında görev alan Rıfat Esad, 1984’te kardeşi Hafız Esad’a karşı başarısız bir darbe girişiminde bulunmuştu. Bu girişimin ardından ülkeyi terk eden Esad, Fransa’da 36 yıl boyunca sürgün hayatı sürmüştü. 2021 yılında, eski Cumhurbaşkanı Beşar Esad döneminde Suriye’ye dönmüştü.

Rejim Devrilince BAE’ye Kaçtı

Beşar Esad’ın 8 Aralık 2024’te devrilmesi sonrasında “Hama Kasabı”, önce Lübnan’a ardından da Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai şehrine kaçmayı başarmıştı.