Rıza Tamer’in Ölümü Üzerine Savcılık İnceleme Başlattı

Bir dönemin en sevilen yarışma programlarından birisi olan Popstar ile geniş kitlelerce tanınan Rıza Tamer, “Benden Sonra” isimli şarkısıyla önemli bir çıkış yakalamıştı.

Rıza Tamer, Bodrum’un Konacık Mahallesi’nde akşam saatlerinde evinde dinlenirken birden rahatsızlandı. Alınan bilgilere göre, rutin ilaçlarını aldıktan sonra uzanan sanatçıda şiddetli bulantı ve solunum güçlüğü ortaya çıktı.

ÖLÜM SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Olay, dün saat 20.00 civarında Çırkan Mahallesi, Şenkal Sokak’ta gerçekleşti. İddialara göre; Rıza Tamer, reçeteli ilaçlarını kullandıktan bir süre sonra fenalaştı. Durumun bildirilmesiyle birlikte olay yerine sağlık ekipleri intikal etti. Evde ilk müdahalesi yapılan sanatçı, arkadaşı Ş.T.E. ile birlikte ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Sağlık durumu ağırlaşan Tamer, ilçedeki özel bir hastaneye sevk edildi. Ancak burada yapılan tüm müdahale çabalarına rağmen sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ

Şarkıcının ölümünün şüpheli görülmesi üzerine Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Olayda zehirlenme ihtimali üzerinde durulurken, Tamer’in cenazesinin kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderileceği ifade edildi.

RIZA TAMER KİMDİR?

Kahramanmaraş asıllı Rıza Tamer, Türkiye’nin en popüler ses yarışmalarından biri olan Popstar’ın ikinci sezonunda adını duyurdu. Yarışmada gösterdiği performans ve jüri üyesi Deniz Seki ile yaşadığı diyaloglarla hafızalarda yer edinen Tamer, bu dönemi üçüncülükle tamamlamıştı.

Müzik kariyerine kısa bir ara verdikten sonra, sokakta şarkı söylerken çekilen videolarının viral hale gelmesiyle “Benden Sonra” şarkısıyla milyonlarca dinleyiciye ulaştı.