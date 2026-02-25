Rize’de İyidere Lojistik Limanı İnşaatı Devam Ediyor

rize-de-iyidere-lojistik-limani-insaati-devam-ediyor

Türkiye’nin yeşil kenti Rize, doğal güzelliklerinin yanı sıra turizm ve lojistik yatırımları ile dikkat çekiyor. Bu doğrultuda Rize’nin ekonomik değerine katkıda bulunacak önemli bir proje hayata geçiriliyor. İyidere Lojistik Limanı’nda inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Şantiyeyi ziyaret eden Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, ana mendirek ile birlikte süren dolgu ve üstyapı çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

PROJENİN STRATEJİK ÖNEMİ

Baydaş, iftarını şantiye alanında gerçekleştirdi ve lojistik merkez personeli ile işçilere çabaları için teşekkür etti. İftar sonrası yapılan toplantıda, proje yetkilileriyle bir araya gelerek çalışmalardaki güncel durumu değerlendiren Vali Baydaş, projenin Türkiye açısından taşıdığı stratejik öneme vurgu yaptı.

“ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI AĞUSTOS AYINDA BİTECEK”

Vali Baydaş, “İyidere’de gerçekleşen Lojistik Liman inşaatımız büyük bir hızla ve titizlikle devam ediyor. Ana mendirek inşaatımızın dolgu çalışmaları büyük oranda tamamlandı, duvar imalatları sürüyor. İnşallah ağustos ayında üstyapısı tamamlanmış olacak.” dedi.

“RİZE’Yİ TİCARİ ODAK NOKTASI YAPACAK”

Limanın tamamlanarak faaliyete girmesiyle birlikte Rize, bölge ve ülke ekonomisi önemli kazançlar elde edecek. Proje, Rize’ye uzun vadeli ticari ve stratejik katkılar sunacak. Lojistik Limanı, İyidere’de planlanan Lojistik Merkez ve kara yolu, demir yolu bağlantıları, özellikle Erzurum-İyidere demir yolu hattının planlanıp tamamlanmasıyla stratejik bir ticari odak noktası haline gelecektir.” şeklinde konuştu.

