Rize’de Ovit Dağı’nda Kar Yağışı Görüldü

Hafta sonu Rize’de hava sıcaklıklarının düşmesi, yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olmasına sebep oldu.
OVİT DAĞI’NDA KAR YAĞIŞI
İkizdere ilçesine bağlı 2640 rakımlı Ovit Dağı’nda akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışı aralıksız devam ederken, Karayolları ekipleri ulaşımın aksamaması için kar temizleme çalışmalarını sürdürmeye devam etti.
KAR KALINLIĞI BÜYÜK ORANDA ARTTI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, kar kalınlığı Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylası’nda 130 santimetreye, İkizdere ilçesine bağlı Çağrankaya Yaylası’nda 113 santimetreye, Çamlıhemşin ilçesine bağlı Palovit Yaylası’nda ise 113 santimetreye ulaştı.