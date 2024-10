Rizespor’un Kalecisi Grbic’in Açıklamaları

ÇAYKUR RİZESPOR’DA GRBIC’DEN KAZANMA ARZUSU

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında 2 Kasım 2024 Cumartesi günü saat 13.30’da Sivasspor ile mücadele edecek. Karşılaşma öncesi yoğun hazırlıklarını sürdüren Çaykur Rizespor’un Hırvat kalecisi Ivo Grbic, futbol kariyeri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Grbic, “Kazanınca her şey çok daha iyi oluyor. 20 yıldır futbolun içerisindeyim ve kazanmak her şeyden önemli” diyerek kazanmanın her şeyin temeli olduğunu vurguladı.

İYİ SAVUNMA PERFORMANSI KAZANÇ GETİRECEK

Grbic, takımın genel performansının artış gösterdiğini ve özellikle savunma açısından başarılı oldukları maçlarda kendisinin de daha verimli hale geldiğini belirtti. “Özellikle iyi savunma yaptığımız maçlarda benim de performansım artıyor” şeklinde konuşan Grbic, takımdaki her oyuncunun her top için mücadele etmeye devam ettikçe daha iyi sonuçlar alacaklarını ifade etti. Son iki haftada elde ettikleri başarıların bu çabanın bir sonucu olduğunu söyledi. Ayrıca, hocanın takıma sunduğu oyun anlayışını sahaya aktarmaya çalıştıklarını da sözlerine ekledi. Grbic, Süper Lig’in zorluğuna ve bazen istenen sonuçların elde edilememesine rağmen sürekli olarak konsantrasyonlarını koruduklarını belirtti.