Roblox’ın Türkiye’de Yeniden Erişime Açılması Roblox, Türkiye’deki Erişim Yasağını Kaldıracak Mı?

ROBLOX’UN TÜRKİYE’DE AÇILMA PLANI

Erişim yasağı nedeniyle bir süredir kapalı olan popüler oyun platformu, Türkiye’de yeniden faaliyete geçme konusunda önemli adımlar atma planlarını duyurdu. Türkiye’deki ofis açma ve Türk oyunculara özel bir moderasyon ekibi oluşturma hazırlıkları içinde olan Roblox, kapanmanın sona ermesi durumunda bu adımları atmayı hedefliyor. Peki, Roblox oyunu ne zaman açılacak? Kullanıcıların bu konudaki merakı artarak sürüyor. Roblox, Türk yasalarına uygun ve güvenli bir oyun deneyimi sağlama kararlılığını sürdürüyor.

GÜVENLİ OYUN DENEYİMİ İÇİN ÇALIŞMALAR

Roblox, oyun platformunun tekrar erişime açılması için Türkiye’deki yetkililerle iş birliği içinde çalışmalar yürütüyor. Kullanıcı güvenliğini artırmak amacıyla düzenlemelere yönelik hassasiyetini gözler önüne seriyor. Türkiye’deki erişim sorununun çözümü için devam eden süreçte, platformun güvenlik standartlarını sağlama çabaları da dikkat çekiyor. Ancak, Roblox’un Türkiye’de tekrar erişime açılacağı tarihi konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor. 30 Ekim itibarıyla bir açılış yapılacağına dair resmi bir duyuru yok.

NEDEN YASAKLANDI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk devleti olduğunu vurgularken, çocukların korunmasının devletin birincil sorumluluğu olduğunu belirtiyor. Tunç, Roblox’a getirilen erişim engelinin gerekçesi olarak platformda çocuk istismarına yol açabilecek içeriklerin bulunmasını öne sürdü. Bu durum, oyuncular ve ebeveynler için gereken bir konu olarak önem taşıyor.