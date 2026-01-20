Roewe M7 DMH Çin Pazarında Lüksü Yeniden Tanımlıyor

ÇİN PAZARINDA YENİ BİR HİBRİT OTOMOBİL

Roewe M7 DMH, Çin pazarında satışa sunulmasının ardından üst düzey performans verileri ve oldukça rekabetçi fiyatıyla otomotiv sektöründe ilgi odağı haline geldi. Şarj edilebilir hibrit teknolojisiyle donatılan bu sedan, ulaşılabilir fiyatlar sunarak uzun menzil sağlıyor ve böylece otomobil standartlarını yeniden şekillendiriyor.

LÜKS TASFİRİ ÖNE ÇIKIYOR

SAIC grubunun çatısı altındaki Roewe markasının yeni aracı, büyük ön ızgarası ve coupe tarzındaki modern hatlarıyla dikkat çekici bir lüks görüntü sergiliyor. Araç tasarımında, daha önce Rolls-Royce’un baş tasarımcısından izler taşıyan Josef Kaban’ın imzasının varlığı, önemli bir ayrıntı olarak öne çıkıyor.