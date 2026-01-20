Roewe M7 DMH Çin Pazarında Lüksü Yeniden Tanımlıyor

roewe-m7-dmh-cin-pazarinda-luksu-yeniden-tanimliyor

ÇİN PAZARINDA YENİ BİR HİBRİT OTOMOBİL

Roewe M7 DMH, Çin pazarında satışa sunulmasının ardından üst düzey performans verileri ve oldukça rekabetçi fiyatıyla otomotiv sektöründe ilgi odağı haline geldi. Şarj edilebilir hibrit teknolojisiyle donatılan bu sedan, ulaşılabilir fiyatlar sunarak uzun menzil sağlıyor ve böylece otomobil standartlarını yeniden şekillendiriyor.

LÜKS TASFİRİ ÖNE ÇIKIYOR

SAIC grubunun çatısı altındaki Roewe markasının yeni aracı, büyük ön ızgarası ve coupe tarzındaki modern hatlarıyla dikkat çekici bir lüks görüntü sergiliyor. Araç tasarımında, daha önce Rolls-Royce’un baş tasarımcısından izler taşıyan Josef Kaban’ın imzasının varlığı, önemli bir ayrıntı olarak öne çıkıyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Güneş Patlaması Avustralya’da İlk İzlenimlerini Verdi

Avustralya'da, Güneş'teki bir patlamanın ardından oluşan Aurora ışıkları etkileyici bir şekilde kaydedildi.
Gündem

Otomobille Çarpışan Ticari Araç Takla Attı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir ticari aracın otomobille çarpışması sonucu, araç refüje savrulup takla attı. Kaza anı, bir araç kamerası tarafından kaydedildi.
Gündem

Bahçesaray’da Çığ Faciası Son Anda Önledi

Bahçesaray'da yaşanan çığ felaketinde, bir araçtaki 4 kişilik aile son anda kurtulmayı başardı.
Gündem

Malatya’da Kar Yağışı Kırsal Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Malatya'da yoğun kar ve tipi ulaşımı aksattı, Malatya-Darende-Gürün-Mazıkıran karayolu kontrollü geçişlere kapatıldı. Aşırı hava koşulları nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.
Gündem

Tunceli’de Düzensiz Göçle Mücadele Uygulaması Gerçekleştirildi

Tunceli'de düzenlenen huzur uygulamasında düzensiz göçmen arayışında yapılan denetimlerde kayıtsız göçmene ulaşılmadığı bildirildi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.