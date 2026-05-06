Rojin Kabaiş’in Telefonu Çin’e Gönderilecek Açıklaması Yapıldı

BULUŞMA VE AİLE İLE GÖRÜŞME

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Gürlek’in 15 Ekim 2024’te Van Gölü kıyısında cesedi bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş, annesi Aygül Kabaiş ve ailenin avukatları ile Bakanlıkta bir araya geldiği belirtildi. Gürlek, Rojin Kabaiş’in ölümünün çözümüne yönelik olarak Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının devreye girdiğine dikkat çekti.

SORUŞTURMADA GÜÇLÜ EKİP

Daire Başkanlığındaki personelin tecrübeli ve ceza hukukunda uzman olduğunun altını çizen Gürlek, “Dosyalara ayrı bir gözle bakılıyor, özellikle savcımızla, aileler ve avukatlarla irtibat halindeyiz. Yeni bir delil çıktığında özel bir ekip kurulabilmesi için değerlendirmeler yapabiliyoruz. Devletin bu olayla ilgilendiğini, sonuna kadar gidilmesi gerektiğini ailelere hissettirmeye çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

TELEFONUN ANALİZİ İÇİN ÇİN’E GÖNDERİLECEK

Soruşturmanın ilerleyişine dair aile ve avukatların görüşlerini dinleyen Gürlek, olayın çözümü adına devletin her türlü imkânla çalıştığını belirtti. Gürlek, ailenin ve avukatların önerdiği daraltılmış baz çalışması için teknik imkanların göz önünde bulundurulacağını ifade etti. Rojin Kabaiş’in İspanya’ya gönderilen telefonunun Çin’e de gönderileceğini dile getiren Gürlek, taleplerin değerlendirileceğini vurguladı.

TÜM DELİLLER YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Bakan Gürlek, “Tüm deliller tekrar incelenecek ve daraltılmış baz kayıtlarını talep edeceğiz. Rojin hayatının baharında gelecekleri, umutları, hayalleri yarım kalmış bir genç kızımız. Devlet olarak bu işin sonuna kadar üzerine gideceğiz. Üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz.” dedi. Olayın aydınlatılması için gerekirse sorumluluğun en ince ayrıntılarıyla araştırılacağını belirtti.

GÜVEN YİNE DEVLETTE

Baba Nizamettin Kabaiş, Bakan Gürlek’e gösterdiği ilgi ve destek için teşekkür ederken, “Biz her zaman devletimize, adalete güveniyoruz. Çok umutluyuz.” ifadelerini kullandı. Görüşmenin sonunda Gürlek, aile ve avukatların vurguladığı noktaların titizlikle inceleneceğini belirtti.

Rojin Kabaş Soruşturmasında GELİŞMELER

Van’da 27 Eylül 2024’te kaybolan ve 15 Ekim’de göl kıyısında cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in vücudunda iki erkeğe ait DNA tespit edilmesi üzerine cinayet şüphesi oluştu. Bu çerçevede, cansız bedeninin bulunduğu Mollakasım mahallesi ve universitelerin bitişiğindeki Bardakçı köylerinde toplam 2 bin 500 kişiden DNA örneği alındı.

DNA ANALİZİ DEVAM EDİYOR

Şimdiye kadar, Rojin’e yakın temas etmiş olabilecek 425 kişiden alınan DNA profilleri incelendi ve örnekler, genç kızın vücudunda bulunan iki DNA ile karşılaştırılıyor. Rojin Kabaiş’in telefonunun daha önce şifresinin çözülmesi için İspanya’ya gönderildiği ancak yeterli erişimin sağlanamadığı belirtildi.