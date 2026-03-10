Rojin Kabaiş’in Telefonuna Erişim Sağlanamadı: Soruşturma Devam Ediyor

Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma devam ederken, genç kadının İspanya’ya gönderilen telefonuna ulaşım sağlanamadığı bildirildi. Van’da göl kenarında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümünün üzerinden bir yıldan fazla zaman geçti. Genç kızın cep telefonunun inceleme amacıyla İspanya’ya yollandığı biliniyor.

TELEFONA TAM ERİŞİM SAĞLANAMIYOR

Van Barosu, inceleme altındaki telefon hakkında bir açıklama gerçekleştirdi. Yine yapılan açıklamada, söz konusu cihaza tam erişim sağlanamadığı belirtilmişti. “Gelen son raporda yalnızca kısmi içerikli bir inceleme yapılabildiği belirtilmişti.” ifadesine yer verildi.

DİJİTAL VERİLERİN İNCELENMESİ KRİTİK

Gerçeklerin gün yüzüne çıkması için dijital verilerin eksiksiz bir şekilde ve denetlenebilir biçimde incelenmesinin önemine değinilen açıklamada, “Sürecin şeffaf ve etkin bir şekilde yürütülmesinin takipçisi olduğumuzu ve olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz.” ifadeleri kullanıldı. Rojin’in babası Nizamettin Kabaiş, kızının ölümüyle ilgili aydınlatıcı bir hukuk mücadelesi başlatmıştı.

OLAYIN GELİŞİMİ

Van’da 27 Eylül 2024’ten itibaren kendisinden haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 15 Ekim 2024’te Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi’nde Van Gölü kıyısında ölü olarak bulunmuştu. Kabaiş’in cenazesi, 16 Ekim’de Diyarbakır’da defnedilmişti. Van Barosu Kadın Hakları Merkezi avukatlarından Zeynep Demir, elde edilen raporda, Rojin Kabaiş’in göğüs ve vajina iç bölgesinde iki erkek kişisine ait DNA örneklerinin bulunduğunu bildirmişti.