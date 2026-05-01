Rojin Kabaiş Soruşturmasında DNA Testi Sayısı 425’e Ulaştı

Van’da 27 Eylül 2024’te kaybolan ve 15 Ekim’de göl kıyısında cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüne dair soruşturma sürecinde DNA profili alınan kişinin sayısı 425’e ulaşmış durumda.

BAKANLIKTAN ÜMİTLİ AÇIKLAMALAR

Rojin’in babası Nizamettin Kabaiş, Adalet Bakanı’nın yaptığı açıklamalara değinerek, aileleriyle Diyarbakır Valiliği aracılığıyla görüşüldüğünü belirtti. “DNA’lar alınsın. Rektörün akrabaları, üniversitedeki erkeklerin DNA’ları, Mollakasım ve Bardakçı köyündeki erkeklerin DNA’larının alınmasını istedik.” ifadelerini kullanan Kabaiş, telefon kayıtlarının incelenmesini talep ettiklerini de vurguladı. Bağlantılı konuşmaların umut verici geçtiğinin altını çizen Kabaiş, “Yeni Adalet Bakanı’nın umutları olmasaydı ailemizle birlikte Van Adliyesi önünde oturma eylemi yapacaktık.” şeklinde konuştu.

REKTÖR VE YAKINLARINA İŞARETLER VAR

Gülistan Doku’nun dosyasının açığa çıktığına dikkat çeken Kabaiş, Rojin’in de vakasının aydınlatılacağına olan umudunu dile getirdi. “Dosyalar benzerliktedir. Rektörü işaret eden iki tane yeğeni var. Geçen sene de rektörü yakından tanıyan bir kişi ifade vermek istedi ama gözaltına alındı,” dedi. Kabaiş ayrıca, bu şekilde ifade vermek isteyen bir kişinin dosyaya katkı sağlama potansiyelinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

CİNAYETTEN ŞÜPHELİ DNA ANALİZİ

Kabaiş, “İkisi de kimseye ait çıkmamalıdır, bu bir cinayettir.” diye konuşarak, olayı yeniden gözden geçireceklerini ifade etti. “2 bin 500 değil, 5 bine kadar DNA’nın incelenmesini istiyoruz.” diyen Kabaiş, şu ana kadar 425 kişinin DNA’sının incelendiğini, bu kişilerin Mollakasım ve Bardakçı köylerinden olduğunu ekledi. Rektör ve akrabalarının DNA’sının alınmasını da talep etti.

KAMERALARIN DURUMU SORU İŞARETİ

“Rektöre neden sıklıkla soru sorulmuyor?” diyen Kabaiş, silinen kameraların tespitini istediklerine dikkat çekti. “Olay sonrası kameraların bozuk olduğu söylendi ancak Rojin’in aksine, bu süre zarfında yeni kameralar takıldı,” ifadelerini kullandı. Bu durum, olayın iz bırakmama çabası içinde olduğu şüphesini doğuruyor.

Rojin Kabaiş’in cansız bedeni, 15 Ekim 2024’te Van Gölü kıyısında bulunduktan sonra 16 Ekim tarihinde Diyarbakır’da toprağa verildi.