Roma’nın Trevi Çeşmesi’nde Giriş Ücreti Dönemi Başladı

İtalya’nın başkenti Roma’nın ikonik anıtlarından biri olan tarihi Trevi Çeşmesi’nde (Fontana di Trevi) bugünden itibaren giriş ücreti uygulanmaya başlıyor. Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri’nin 19 Aralık 2025’te duyurduğu biletli giriş sistemi, uzun süredir bekleniyordu ve bu sistem resmi olarak bugün hayata geçirilmiş oldu. Buna göre, Trevi Çeşmesi’ni haftanın iç günlerinde 11.30 ile 22.00 saatleri arasında ziyaret etmek isteyen turistler, 2 euro giriş ücreti ödeyecek. Hafta sonları ise ücretli ziyaret saatleri 09.00 ile 22.00 arasında geçerli olacak. Akşam saat 22.00’den itibaren sabahın erken saatlerine kadar da tarihi yapıyı ücretsiz bir şekilde ziyaret etmek mümkün olacak. Roma’da ikamet edenler, engelli bireyler, 6 yaşından küçük çocuklar ve rehberli gruplar, bu ücretten muaf tutulacak.

GİRİŞ ÜCRETİ UYGULAMASI

Roma Belediyesi Turizm İşlerinden Sorumlu Belediye Meclis Üyesi Alessandro Onorato, tarihi anıta girişin ücretli olmasına ilişkin basına yaptığı açıklamada, “Bu önemli anıtın basamaklarından aşağı inmek için 2 euroluk bilet gerekecek. Bu şehirde yaşayanlar için ücretsiz. Tahminlere göre yıllık 6 milyon avro olması beklenen bu bilet ücretleri, birçok güzel şeye imkan sağlayacak” dedi. Onorato, belirledikleri ücretin uygun olduğunu vurgulayarak, “Bu çeşme, New York’ta olsa 2 euro değil, 100 ABD doları isterlerdi” şeklinde ifade etti. Ayrıca, bilet uygulamasının istihdam yaratacağı, çeşmenin bakımına katkı sağlayacağı ve güvenli bir şekilde ziyaret imkanı sunacağı kaydedildi.

BELEDİYE AÇIKLAMALARI

Roma Belediyesi Kültürden Sorumlu Belediye Meclis Üyesi Massimiliano Smeriglio ise Trevi Çeşmesi için ilk saatlerde üç bin adet ön satış yapıldığını belirtti. Trevi Çeşmesi, son yıllarda aşırı turist yoğunluğu nedeniyle sık sık gündeme gelirken, kimi zaman iklim aktivistleri tarafından gerçekleştirilen eylemlerle ya da havuza atlayarak ceza alan turistlerle de anılıyor. İtalyan mimar Nicola Salvi tarafından 18. yüzyılda inşa edilen geç barok tarzındaki bu ünlü çeşme, her yıl milyonlarca ziyaretçi ağırlıyor. Özellikle romantik filmlerdeki yerinden dolayı “Aşk Çeşmesi” olarak anılıyor.