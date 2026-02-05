Romanya’da Teknik Direktör Krizi Büyüyor

romanya-da-teknik-direktor-krizi-buyuyor

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI YENİ BİR KRİZLE KARŞIYA

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turunun yarı finalinde Romanya ile karşılaşacak. 26 Mart Perşembe günü Tüpraş Stadı’nda gerçekleşecek olan karşılaşma öncesinde, Romanya tarafında beklenmedik bir sorun baş gösterdi. Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, sağlık sorunları nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçiyor.

SAĞLIĞI NEDENİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

80 yaşındaki Lucescu’nun hastanede gözetim altında tutulduğuna dair iddialar gündemdeki yerini korurken, Romanya Futbol Federasyonu’ndan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, federasyonun kulislerinde olası senaryoların masaya yatırıldığı konuşulmaktadır. Teknik direktör değişikliği ihtimali, federasyonu harekete geçirmiş durumda.

GHEORGHE HAGI İSMİ GÜNDEMDE

GSP’nin haberine göre, Romanya Futbol Federasyonu Başkanı Razvan Burleanu, Lucescu’nun görevine devam edememesi durumunda Gheorghe Hagi’nin ismini değerlendirmeye almış durumda. Haberde belirtilenlere göre, 60 yaşındaki Hagi’nin, milli takımda görev alma fikrine olumlu baktığı ifade ediliyor. Efsane futbol adamının, federasyonla yapılacak görüşmelerde play-off maçlarının ardından uzun vadeli bir proje talep edeceği de konuşulmakta.

