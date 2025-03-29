RTÜK Başkanı Şahin’den Özgür Özel’e Eleştiri

TELEVISYON YAYIN AKIŞINA MÜDAHALEYE SERT TEPKİ

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Maltepe mitingindeki boykot çağrılarına karşı güçlü bir şekilde tepki gösterdi. Şahin, “Televizyonların yayın akışına müdahale ederek ‘son 2 dakika, son 3 dakika’ diyerek kendilerini yayınlamayan kanalları boykot çağrılarıyla tehdit edenler, basın özgürlüğünden söz edemez,” dedi.

YERLİ VE MİLLİ MEDYAYA DİKKAT

Şahin, yerli ve milli medya kuruluşlarının hedef alınmasının binlerce çalışanı ve onların ailelerini doğrudan etkilediğini belirtti. Bu yaklaşımı “baskı ve zulüm” olarak nitelendiren Şahin, bu tür söylemlerin yayılmasının açıkça suç teşkil ettiğini ifade etti.

RTÜK’ÜN HUKUKİ SORUMLULUĞU

Şahin, RTÜK olarak görevlerinin başında olduklarını ve hukukun verdiği yetki çerçevesinde çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı. “Tüm baskılara rağmen yayın akışını değiştirmeyen ve basın özgürlüğünü savunan medyamıza teşekkür ederiz. Bu tutumlar, demokrasimizin ve halkımızın doğru bilgilendirilmesinin teminatıdır,” dedi. Şahin açıklamalarında ayrıca, “Günlerdir ‘özgür basın’ nutukları atanların riyakârlığını bir kez daha gördük! Televizyonların yayın akışına müdahale ederek ‘son 2 dakika, son 3 dakika’ diyerek kendilerini yayınlamayan kanalları boykot çağrılarıyla tehdit edenler, basın özgürlüğünden söz edemez!” ifadelerini kullandı.

MEDYANIN ÖZGÜRLÜĞÜNE DESTEK

Şahin, yerli ve milli medya kuruluşlarının boykot adı altında hedef gösterilmesinin, bu kurumlarda çalışan binlerce emekçiyi ve ailelerini doğrudan hedef aldığını belirtti. “Özgürlük değil, en hafif tabirle baskıdır, zulümdür!” diyen Şahin, bu tür söylemlerin canlı yayınlarla ya da sonradan haberler, alt yazılar veya bant yayınları aracılığıyla yayılmasının da açıkça suç olduğunu ifade etti. “Her ne olursa olsun, RTÜK olarak görevimizin başındayız! Her türlü baskı, hakaret ve tehdide rağmen, hukukun bize verdiği yetki çerçevesinde aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz!” dedi.