RTÜK’ten Bosch Reklamına Tepki: Aile Değerlerine Duyarlılık

Bosch’un Anneler Günü’ne özel hazırladığı ve evlat olarak bir köpeğin yer aldığı reklam filmi, sosyal medyada yoğun tepkilere yol açtı.

REKLAM YAYINDAN KALDIRILDI

Aile yapısına yönelik bir saldırı olarak değerlendirilen reklam, yayından kaldırıldı. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, ilgili kurum başkanı, anne sevgisinin insan hayatındaki en temel ve vazgeçilmez bağ olduğunu vurguladı. Hayvan sevgisinin de kültürel ve inançsal olarak önemli bir değer olduğunu işaret eden başkan, ama anne-evlat ilişkisinin farklı sembollerle eş değer hale getirilmesine karşı olduklarını belirtti.

ANNE OLMAK GÜÇLÜ BİR BAĞDIR

“Annelik bir metafor ya da reklam dili değildir” ifadelerini kullanan başkan, anneliğin bir nesli yetiştiren ve toplumsal devamlılığı sağlayan güçler arasında yer aldığını dile getirdi. Ayrıca, ilgili yasal düzenlemelerde ailenin temel unsurlarının anne, baba ve çocuklar olduğu hatırlatıldı. Aile kavramının farklı biçimlerde sunulmasının “hayatın olağan akışına aykırı” olduğu öne sürüldü. Bu yaklaşımın, hayvan sevgisini doğru yansıtmadığını ve anneliğe hak ettiği değeri vermediğini vurguladı.

DEĞER EROZYONU OLMAZ

Kurum başkanı, Cumhurbaşkanı tarafından ilan edilen “Nüfus ve Aile On Yılı” vizyonuna da atıfta bulunarak, anneliğin yalnızca bireysel değil aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk taşıdığını ifade etti. Son olarak, ilgili kurum olarak aile kavramının üzerinden ekranlarda bir “değer erozyonuna” izin vermeyeceklerinin altını çizdi. Reklam filmiyle ilgili resmi inceleme sürecinin başlatıldığı da bildirildi.