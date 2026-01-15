RTÜK’ten Show TV, NOW TV, Disney+ ve Spotify’a Cezalar

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), iki televizyon kanalı ile iki dijital platforma yayın ihlalleri nedeniyle yaptırım uyguladı. Yapılan açıklamalara göre, izleyici şikayetleri ve izleme uzmanlarının raporlarını dikkate alan Üst Kurul, “Veliaht”, “Halef: Köklerin Çağrısı”, “Konuşanlar” ve “Efsane Futbol” programlarının yanı sıra “Spotify” uygulamasına da ceza kesildi.

ŞİDDET VE AHLÂK İHLÂLLERİ

SHOW TV’de yayımlanan “Veliaht” dizisindeki şiddet sahneleri, şiddetin normalleşmesini teşvik eden bir içerik taşıdığı gerekçesiyle ele alındı. Üst Kurul, bu tür sahnelerin, gerçek hayatta şiddetin yaygınlaşmasına yol açabileceğini tespit etti. Bu nedenle, “Şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz” ve “Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin gelişimine zarar verebilecek içerikler yayınlanamaz” ifadeleri doğrultusunda SHOW TV’ye idari para cezası verildi.

İKİZ KIZ KARDEŞLER VE REKABET

NOW televizyonunda yayımlanan “Halef: Köklerin Çağrısı” dizisine dair şikayetler de masaya yatırıldı. Üst Kurul, dizideki ilişkilerin sadakatsizlik üzerine kurulduğunu, aynı zamanda iki kız kardeşin bir adamla evli olmasının rekabete yol açtığına dikkat çekti. Bu durumun, çok eşliliği normalleştirdiği ve kadınların küçük düşürücü bir şekilde yansıtıldığı değerlendirildi. Bu gerekçelerle, NOW televizyonuna da idari para cezası uygulandı.

KONULARA HASSASİYET GÖSTERİLMEDİ

“Disney+” platformundaki “Konuşanlar” programında toplumsal değerlere aykırı olan içerikler ile argo ve küfürlü dil kullanımı da gündeme geldi. Üst Kurul, bu bağlamda, toplumu rahatsız eden sadakatsizlik ve kaba dil gibi davranışların ödüllendirildiği değerlendirmesini yaptı. Sonuç olarak, “Disney+” hizmet sağlayıcısına karşı da idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası kesildi.

GENEL AHLÂKA AYKIRI İFADELER

Spotify’ın şarkılarında ve çalma listelerinde yer alan argo ve küfürlü ifadeler de incelendi. Üst Kurul, Spotify’a da ilgili kanunun ihlalinden dolayı idari para cezası uyguladı.

ÜRÜN YERLEŞTİRMENİN SINIRI

Ayrıca, NOW televizyonunda yayınlanan “Efsane Futbol” programındaki ürün yerleştirme uygulamaları da değerlendirildi. Ürünlerin aşırı vurgulanması ve program bütünlüğünün bozulması gerekçesiyle, NOW televizyonuna 6112 sayılı kanunun ilgili maddesi çerçevesinde idari para cezası verildi.