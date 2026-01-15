RTÜK’Ten Show TV, NOW TV, Disney+ ve Spotify’a Cezalar

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), iki televizyon kanalı ile iki dijital platforma yayın kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza verdi. Üst Kurul, izleyici şikayetlerini ve uzman görüşlerini değerlendirerek, “Veliaht”, “Halef: Köklerin Çağrısı”, “Konuşanlar” ve “Efsane Futbol” yapımları ile “Spotify” uygulaması için idari para ve katalogdan çıkarma cezası verdi.

ŞİDDETİ ÖZENDİREN İÇERİKLER

SHOW TV’de yayımlanan “Veliaht” dizisinde bulunan şiddet sahnelerinin, şiddeti normalleştirdiği ve öğretici bir şekilde sergilendiğini tespit eden Üst Kurul, bu içeriklerin gerçek hayatta şiddeti arttırabileceğine dikkat çekti. Bu nedenle, SHOW TV’ye, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 8. maddesi uyarınca, “Şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz” ve çocukların gelişimine zararlı olabilecek içeriklerin yayınlanamayacağı hükmünü ihlalden dolayı idari para cezası uygulandı.

HALİF: KÖKLERİN ÇAĞRISI İNCELENDİ

Üst Kurul, NOW televizyonunda yayımlanan “Halef: Köklerin Çağrısı” dizisindeki ihlaller için de görüş bildirdi. İzleyicilerden gelen çok sayıda şikayet ve dizinin içerikleri göz önüne alındığında, ilişkilerin sadakatsizlik ve değersizleştirme gibi olumsuz temellere dayandığı belirlendi. Ayrıca, dizideki çok eşlilik gösterimi ve kadınların olumsuz bir şekilde yansıtılması da inceleme neticesinde tespit edildi. Bu nedenlerle NOW televizyonuna idari para cezası verildi.

DISNEY+ VE SPOTIFY’A UYGULANAN CEZALAR

Üst Kurul, “Disney+” platformunda Hasan Can Kaya tarafından sunulan “Konuşanlar” programındaki genel ahlaka aykırı içerikler hakkında da karar aldı. Programda yer alan sadakatsizlik, kaba dil gibi davranışların normalleştirildiği ve hatta başarı hikayesi olarak sunulduğu tespit edildi. Üst Kurul, bu durumun toplumsal değerlerle çeliştiğini belirtti ve “Disney+”ya uygulanan yaptırım olarak katalogdan çıkarma ve idari para cezası verildi. Ayrıca, “Spotify” platformunda da benzer şekilde genel ahlaka uygun olmayan ifadelerin kullanıldığı tespit edilerek, Spotify’a da ceza uygulandı.

EFSANE FUTBOL’DA ÜRÜN YERLEŞTİRME İHLALİ

NOW televizyonunda yayımlanan “Efsane Futbol” programındaki ürün yerleştirmeleriyle ilgili olarak, yapılan aşırı vurguların program bütünlüğünü bozduğuna dikkat çeken Üst Kurul, bu durumun 6112 sayılı yasanın 13. maddesine aykırı olduğunu vurguladı. Ürün yerleştirmenin yayıncıların editoryal bağımsızlığını etkilememesi gerektiği gerekçesiyle, NOW televizyonuna bir kez daha idari para cezası verildi.