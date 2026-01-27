Rubio’dan Bağdat’a İran Uyarısı Ve Irak Çözümü

Dışişleri Sözcüsü Tommy Pigott’un yaptığı açıklamalara göre, Rubio Irak hükümetinin DEAŞ teröristlerinin Irak’taki güvenli tesislere taşınmasını hızlandırma konusundaki çabalarını ve liderliğini takdir etti. Görüşme sırasında Irak’ta yeni bir hükümetin kurulma çabaları da gündeme geldi. Bu bağlamda Dışişleri Bakanı Rubio, İran’ın etkisi altındaki bir hükümetin Irak’ın ulusal çıkarlarını öne çıkaramayacağını, ülkeyi bölgesel çatışmalardan uzak tutamayacağını ve ABD-Irak ilişkisini geliştiremeyeceğini belirtti.

BUGÜN SEÇİM VAR

Şia el Sudani’nin başbakan adaylığından çekildiği ve Şii partilerin eski Başbakan Nuri el Maliki üzerinde uzlaştığı belirtiliyor. 2014 yılında ABD’nin müdahalesiyle görevi bırakma zorunluluğu yaşayan Maliki’nin döneminde ülkede mezhepsel bölünmelerin arttığı kaydediliyor.