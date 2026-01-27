Rubio’dan Bağdat’a İran Uyarısı Ve Irak Çözümü

rubio-dan-bagdat-a-iran-uyarisi-ve-irak-cozumu

Dışişleri Sözcüsü Tommy Pigott’un yaptığı açıklamalara göre, Rubio Irak hükümetinin DEAŞ teröristlerinin Irak’taki güvenli tesislere taşınmasını hızlandırma konusundaki çabalarını ve liderliğini takdir etti. Görüşme sırasında Irak’ta yeni bir hükümetin kurulma çabaları da gündeme geldi. Bu bağlamda Dışişleri Bakanı Rubio, İran’ın etkisi altındaki bir hükümetin Irak’ın ulusal çıkarlarını öne çıkaramayacağını, ülkeyi bölgesel çatışmalardan uzak tutamayacağını ve ABD-Irak ilişkisini geliştiremeyeceğini belirtti.

BUGÜN SEÇİM VAR

Şia el Sudani’nin başbakan adaylığından çekildiği ve Şii partilerin eski Başbakan Nuri el Maliki üzerinde uzlaştığı belirtiliyor. 2014 yılında ABD’nin müdahalesiyle görevi bırakma zorunluluğu yaşayan Maliki’nin döneminde ülkede mezhepsel bölünmelerin arttığı kaydediliyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Gazeteci Sedef Kabaş Gözaltına Alındı: Suçlaması Cumhurbaşkanına Hakaret

Gazeteci Sedef Kabaş, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma çerçevesinde, sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı.
Gündem

Inter’e Sergej Jakirovic’in Oğlu Leon Jakirovic Transfer Oldu

Hull City'nin teknik direktörü Sergej Jakirovic'in 18 yaşındaki stoper oğlu Leon, Inter'in U23 kadrosuna katıldı.
Gündem

Trump’tan İran Açıklaması: Devasa Filomuz Bekliyor

ABD Başkanı, İran ile ilişkilerin belirsizliğine değinerek, bölgede büyük bir filo bulundurduklarını ve Tahran'ın bir anlaşma arayışında olduğunu ifade etti.
Gündem

Papel Operasyonunda 15 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye bağlı 38 kişi gözaltına alındı; 15'i tutuklandı, 23'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.
Gündem

Antalya’da Hortum Fırtına ile Birlikte Seraları Vurdu

Kumluca'da oluşan hortum, seralarda ve enerji nakil hatlarında ciddi hasarlar oluşturdu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.