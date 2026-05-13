Ruhi Çenet’ten Hantavirüs Testi Açıklaması Negatif Çıktı

Arjantin’den Afrika’nın batısındaki Cabo Verde’ye seyahat eden bir gemide, 23 farklı ülkeden 150’den fazla kişi bulunduğu bildirildi. Seyahat sırasında hantavirüs nedeniyle üç kişi hayatını kaybetti.

Belgesel çekiminde yer alan Çenet’in de bu yolculukta bulunduğu ve gemiden ayrılışının yolculuğun 24. gününde gerçekleştiği öğrenildi.

TEST SONUÇLARI OLUMSUZ

Hakkında ortaya atılan “virüslü düğüne katıldı” ve “karantinaya girmedi” gibi iddialara karşılık veren Çenet, Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı kan, idrar ve tükürük testlerinin hepsinin negatif çıktığını duyurdu.

VİRÜSAL DURUMU GÜN SONRA ÖĞRENDİ

Çenet, katıldığı düğünün 2 Mayıs’ta gerçekleştiğini belirtiyor ve gemideki virüs riski hakkında ilk bilgiyi 3 Mayıs’ta gemideki bir arkadaşından aldığını ifade ediyor. Daha önce hayatını kaybeden yolcunun ölüm sebebinin doğal ölüm olarak kendilerine aktarıldığını söyleyen Çenet, bu sebeple o tarihte herhangi bir sağlık riskinin farkında olmadıklarını vurguluyor.

Durumu öğrenir öğrenmez Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçtiğini kaydeden Çenet, karantina sürecine girdiğini aktarıyor.

BELGESEL ÇEKİMİ İÇİN GEMİDEYDİ

Gemide bulunma nedeninin bir sağlık krizi araştırması olmadığını belirten Çenet, dünyanın en erişimi zor yerleşimlerinden biri olan Tristan da Cunha hakkında belgesel çekimi yapmak amacıyla bu yolculuğa katıldığını ifade ediyor.

Sosyal medyada yayılan “yeni pandemi” iddialarına ilişkin de konuşan Çenet, “Yeni bir pandemi geliyor, dünya yeniden evlere kapanacak” şeklinde bir açıklaması olmadığını belirterek, yalnızca gemide yaşadığı süreci ve resmi kaynaklar tarafından paylaşılan bilgileri aktardığını dile getiriyor. Çenet, karantina sürecinin halen devam ettiğini de ekliyor.