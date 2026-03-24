Rümeysa Güven’in Cansız Bedeni Manavgat Irmağı’nda Bulundu

Antalya’da ailesinin kayıp başvurusu yaptığı İngilizce öğretmeni Rümeysa Güven’in cesedi Manavgat ilçesindeki ırmakta bulundu. Sorgun Mahallesi’nde bulunan Manavgat Irmağı’nda, bir kişinin hareketsiz bir şekilde yattığına şahit olanlar, durumu hemen yetkililere bildirdi.

Olay Yeri İncelemesi

İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri gönderildi. Sudan çıkarılarak bota alınan cesedin, Manavgat Köprüsü yakınındaki Sahil Güvenlik noktasına getirildiği belirlendi. Yapılan incelemede, cesedin 29 yaşındaki İngilizce öğretmeni Rümeysa Güven’e ait olduğu tespit edildi.

Otopsi İşlemleri Başladı

Rümeysa öğretmenin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.