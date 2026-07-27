Rus Ordusunun Personel Sayısı Yükseldi

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi’nde yayımlanan kararnameye göre, ordudaki personel sayısı 1 milyon 535 bini asker olmak üzere 2 milyon 426 bin 130 olarak belirlendi. Karar, 1 Ağustos’tan itibaren yürürlüğe girecek. Böylece asker sayısı 27 bin kişi artmış olacak.

ASKER SAYISINDA 27 BİN KİŞİLİK ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ

Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Haziran 2026’da bir kararname imzalamıştı. O kararla asker sayısı 1 milyon 510 bine çıkarılmıştı. Toplam personel sayısı ise 2 milyon 399 bin 130 olmuştu.

UKRAYNA'DA 700 BİN ASKER GÖREV YAPIYOR

Putin, geçen yılın sonunda önemli bir açıklama yaptı. Ukrayna’daki savaşta 700 binden fazla askerin bulunduğunu bildirdi. Ayrıca orduda sözleşmeli ve gönüllü askerler de görev yapıyor.