Rus Ordusunun Personel Sayısı Yükseldi

Dünya
Bir toplantıda oturan bir adam, ciddi bir ifadeyle düşünceli görünüyor
Rusya'nın ordusundaki personel sayısı, yeni bir kararname ile 2 milyon 426 bin 130 olarak belirlendi.
Reklamsız Haberi Google'da Takip Et!

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi’nde yayımlanan kararnameye göre, ordudaki personel sayısı 1 milyon 535 bini asker olmak üzere 2 milyon 426 bin 130 olarak belirlendi. Karar, 1 Ağustos’tan itibaren yürürlüğe girecek. Böylece asker sayısı 27 bin kişi artmış olacak.

ASKER SAYISINDA 27 BİN KİŞİLİK ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ

Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Haziran 2026’da bir kararname imzalamıştı. O kararla asker sayısı 1 milyon 510 bine çıkarılmıştı. Toplam personel sayısı ise 2 milyon 399 bin 130 olmuştu.

UKRAYNA'DA 700 BİN ASKER GÖREV YAPIYOR

Putin, geçen yılın sonunda önemli bir açıklama yaptı. Ukrayna’daki savaşta 700 binden fazla askerin bulunduğunu bildirdi. Ayrıca orduda sözleşmeli ve gönüllü askerler de görev yapıyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Manşet

Beyoğlu’nda Sokak Temizlerken Ceset Bulundu

İstanbul Beyoğlu'nda bir temizlik işçisi sabah saatlerinde kaldırımda hareketsiz bir kişi fark etti. 27 Temmuz Pazartesi günü saat 06.20 sıralarında yaşanan olay Fetihtepe Mahallesi'nde meydana geldi.
Manşet

Taksici Giresun’u Cadde Sandı

Ankara'da taksi şoförlüğü yapan Adem Kaya, duraktan aldığı iki yolcunun Giresun'a gitmek istemesiyle büyük bir şaşkınlık yaşadı. Kaya, yolcuların bu talebi karşısında önce tereddüt etti ancak kısa sürede karar verdi.
Manşet

Bursa’dan Ankara ve İstanbul’a Seyahat Süresi Düşüyor

Bandırma–Bursa–Yenişehir–Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında çalışmalar son aşamaya geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, test sürüşlerine yakında başlayacaklarını duyurdu.
Manşet

Daha Ucuz Olduğu İçin Gemiye Yerleştiler

ABD vatandaşı Libby Rome ve eşi Dan Rome, üç yıl önce kara hayatını tamamen terk ederek yolcu gemilerinde sürekli yaşamaya başladı. Evlerini, arabalarını ve eşyalarını satan çift, yaşamlarını iki bavul ve bilgisayar çantalarına sığdırdı.
Manşet

Restoran ve Kafelerde Ek Ücret Uyarısı

Ticaret Bakanlığı, vatandaşları alışveriş ve hizmet alma süreçlerinde sık karşılaşılan uygulamalara karşı uyardı. Bakanlıktan yapılan açıklamada tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi için çalışmalar sürdürülüyor.