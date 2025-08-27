Rus Yüzücü Yanlış Yöne Yüzdü

YARIŞA KATILIM VE YERİ

İstanbul Boğazı’nda gerçekleştirilen 37’nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na 81 ülkeden 2 bin 820 sporcu katıldı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen bu etkinlik, Anadolu yakasında Kanlıca’da 10.04’te başladı ve 12.54’te Avrupa yakasındaki Kuruçeşme’de sona erdi. Yarış sırasında Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’un karaya çıkmadığı belirlendi. Olayla ilgili olarak inceleme ve araştırma başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne ait dalgıçlar, Vaniköy açıklarında dalış yaparak su altını taradı. Ayrıca, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı otel ve hastane kayıtlarının incelenmesini talep etti.

GÖRÜNTÜLERİN ORTAYA ÇIKMASI

İlk olarak Rus yüzücünün kaldığı oteldeki son görüntüleri ortaya çıktı. Resepsiyon görevlisi ile yaptığı konuşma sırasında ve koltukta oturduğu anlarda Svechnikov’un içeride bir süre dolaştığı görünmekte.

SOSYAL MEDYA İHBARI

Yarışa katılan Hayati Şamiloğlu, yarış sırasında Svechnikov’u yanlış yöne yüzerken gördüğünü ve bu konuda uyarıda bulunduğunu belirtmek için 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Bu bilgi üzerine, Kuzguncuk İskelesi’nden sahil güvenlik teknesiyle alınarak, yüzücüyü son gördüğü lokasyona götürüldü. Şamiloğlu’nun verdiği koordinatlar resmi kayıtlara geçti.

BOĞULMA RİSKİ

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Nikolai Svechnikov’un saat 10:08’de atlama platformundan atlayarak yüzmeye başladığını ancak yüzme faaliyetinin bitişinde yer alan parkura çıkmadığını, herhangi bir bitiş verisi ile karşılaşılmadığını duyurdu. Ayrıca, boğulma tehlikesi ihtimali de değerlendiriliyor. Başsavcılık, yüzücünün bitiş noktası haricinde başka bir yerden çıkma olasılığını göz önünde bulundurarak, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasında kalan sahil hattını gözetleyen park, bahçe ve otel gibi yerlerin güvenlik kameralarının incelenmesini talep etti.