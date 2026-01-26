Ruslar Kamışlı’dan Hızla Çekilirken Yeni Gelişmeler Bekleniyor

Terör örgütü YPG/SDG, Suriye Ordusu’nun gerçekleştirdiği operasyonlar neticesinde zor günler geçirirken, ateşkes koşullarına rağmen örgütün kışkırtmaları nedeniyle çatışmalar devam ediyor. ABD’nin desteğini çektiği örgüte olan ilginin azalması dikkat çekiyor. Bölgedeki Rus barış gücünün de zırhlı araçlarının uçaklara yüklenerek bölgeyi terk etmesi, durumu daha da ciddileştiriyor. Türkiye sınırına sadece 5 kilometre mesafedeki Nusaybin karşısındaki Kamışlı’da SDG’ye vurulacak son darbe için hazırlık çalışmalarının sürdüğü ifade ediliyor. Rus askerlerinin çekilmesi, bu operasyonun bir işareti olabiliyor.

RUS ZIRHLI ARAÇLARI ÇEKİLİYOR

Yayınlanan görüntülerde, Rus zırhlı araçlarının büyük kargo uçaklarına yüklendiği gözlemleniyor. Normalde Rus ve Türk barış güçlerinin sınırda devriye yapması bekleniyordu, ancak araçların hızla yüklenmesi ilgi uyandırıyor. Rus ordusu ya da hükümet yetkilileri, söz konusu gelişme hakkında herhangi bir açıklama yapmamış durumda. Rusya’nın Suriye’nin batı kıyısında yer alan Hmeymim ve Tartus üsleri, Akdeniz’e açılan stratejik limanlar olarak önemli bir rol üstleniyor. Rusya, HTŞ’nin öncülük ettiği ve Beşar Esad’ın iktidarı kaybetmesiyle sonuçlanan taarruzlarda, Suriye’nin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara’nın militanlarını sık sık hedef almıştı. El Şara, Şam’ı ele geçirdikten sonra Rusya ile işbirliği yapma niyetini dile getirip, Hmeymim ve Tartus üsleri için “bir anlaşmaya varılabileceğini” söylemişti.

ATEŞKESİ İHLAL EDİYORLAR

Bu arada YPG/SDG, 15 gün uzatılan ateşkese rağmen Suriye Ordusu’na insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlemeye devam etti. Suriye Ordusu, bu saldırılarda iki askerinin yaralandığını bildirdi. Ateşkes ihlalleri sonrası Suriye Ordusu hızlı karşılık verdi. Tişrin ve Rakka hattında ilerleyerek güvenliği sağlamaya çalıştı. ABD’nin terör örgütüne desteğini çekmesinin ardından 18 Ocak’ta bir anlaşma imzalandı ve 4 günlük ateşkes ilan edildi. Bu ateşkesin uygulanması ve IŞİD’den tutuklu bulunanların Irak’a taşınması amacıyla süre 15 güne uzatıldı, ancak bununla birlikte çatışmaların sona ermediği görülüyor.