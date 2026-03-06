Rusya Avrupa Gaz Pazarını Terk Etmeye Hazırlanıyor

rusya-avrupa-gaz-pazarini-terk-etmeye-hazirlaniyor

Novak, Moskova’da gazetecilere verdiği demeçte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rus gazını Avrupa yerine alternatif pazarlara yönlendirme talimatını değerlendirdi. Rus hükümetinin, bu talimat sonrasında şirketlerle görüşmeler yaptığını belirten Novak, “Avrupa’ya, tedarik edilen sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) bir kısmının, bizimle yapıcı ilişkiler kuran ve uzun vadeli sözleşmeler imzalama imkanımız olduğu diğer pazarlara yönlendirmeye karar verdik.” ifadelerini kullandı. Rus şirketlerinin ilgili ülkelerle temaslara başladığını vurgulayan Novak, “Şirketlerimiz, Avrupa’dan yeni kısıtlamalar gelmesini beklemeden, ortaklarımızla yeni uzun vadeli sözleşmeler imzalamak için Hindistan, Tayland, Filipinler ve Çin gibi diğer ülkelerle fırsatları değerlendiriyor.” dedi. Başbakan Yardımcısı Novak, Rus doğal gazını dost ülkelere göndermeyi hedeflediklerinin altını çizdi.

PUTİN TALİMAT VERDİ

Putin, Rusya’nın Avrupa gaz piyasasından tamamen çekilebileceğini ifade ederek, Avrupa Birliği’ne (AB) gaz sevkiyatını tamamen durdurmak için gerekli hazırlıkları yapması adına hükümete talimat vermişti. AB Konseyi, 2024 yılında Rusya’dan boru hatlarıyla doğal gaz ve LNG ithalatını tamamen durdurmayı planlayan kararı onaylamıştı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Tedesco Takıma Dönüş Yaptı: Yeni Maç Heyecanı Başladı

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Tedesco, zatürre tedavisinin ardından antrenmanlara katıldı ve bu hafta sonu Samsunspor maçında kulübede olacak.
Gündem

Muzaffer Yıldırım’ın Şirketlerine TMSF Kayyum Atandı

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım hakkında suçtan kaynaklanan malvarlığı aklama soruşturması devam ediyor. 6 şirkete kayyum atandı.
Gündem

DMM’den MI6 İddialarına Yalanlama Açıklaması

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, uluslararası bir haber kaynağında yer alan "Türkiye, MI6'dan Şara’nın korumasını artırmasını istedi" iddiasının asılsız olduğunu duyurdu.
Gündem

Fenerbahçe’de Asensio Antrenmanı Yarıda Bıraktı

Fenerbahçe, Samsunspor karşılaşması için antrenmanlara başladı. Ancak İspanyol oyuncu Marco Asensio, antrenmanı erken terk etti.
Gündem

Rusya’nın İran’a İstihbarat Desteği İddiası Gündemde

Amerikan istihbaratına göre, Moskova dolaylı yoldan savaşa katılarak, ABD'nin askeri hedeflerine karşı İran'a istihbarat desteği sunuyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.