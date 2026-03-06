Rusya Avrupa Gaz Pazarını Terk Etmeye Hazırlanıyor

Novak, Moskova’da gazetecilere verdiği demeçte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rus gazını Avrupa yerine alternatif pazarlara yönlendirme talimatını değerlendirdi. Rus hükümetinin, bu talimat sonrasında şirketlerle görüşmeler yaptığını belirten Novak, “Avrupa’ya, tedarik edilen sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) bir kısmının, bizimle yapıcı ilişkiler kuran ve uzun vadeli sözleşmeler imzalama imkanımız olduğu diğer pazarlara yönlendirmeye karar verdik.” ifadelerini kullandı. Rus şirketlerinin ilgili ülkelerle temaslara başladığını vurgulayan Novak, “Şirketlerimiz, Avrupa’dan yeni kısıtlamalar gelmesini beklemeden, ortaklarımızla yeni uzun vadeli sözleşmeler imzalamak için Hindistan, Tayland, Filipinler ve Çin gibi diğer ülkelerle fırsatları değerlendiriyor.” dedi. Başbakan Yardımcısı Novak, Rus doğal gazını dost ülkelere göndermeyi hedeflediklerinin altını çizdi.

PUTİN TALİMAT VERDİ

Putin, Rusya’nın Avrupa gaz piyasasından tamamen çekilebileceğini ifade ederek, Avrupa Birliği’ne (AB) gaz sevkiyatını tamamen durdurmak için gerekli hazırlıkları yapması adına hükümete talimat vermişti. AB Konseyi, 2024 yılında Rusya’dan boru hatlarıyla doğal gaz ve LNG ithalatını tamamen durdurmayı planlayan kararı onaylamıştı.