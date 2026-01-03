Rusya’dan ABD’ye Maduro’nun Serbest Bırakılması Çağrısı

rusya-dan-abd-ye-maduro-nun-serbest-birakilmasi-cagrisi

Bakanlıktan yapılan yeni açıklamada ABD’nin Venezuela’ya yönelik saldırısına ilişkin önemli bilgiler verildi.

ABD’DE TUTULUYORLAR

Maduro ve eşinin ABD topraklarında tutulduğuna dair haberlerin doğrulandığı vurgulanırken, Venezuela ile ABD arasında mevcut sorunların diyalog aracılığıyla çözülmesi adına gerekli zeminlerin oluşturulması gerektiği ifade edildi. Açıklamada, “Şiddetle Amerikan yönetimini halihazırdaki tutumunu yeniden gözden geçirmeye ve egemen bir ülkenin meşru olarak seçilmiş devlet başkanını ve eşini serbest bırakmaya çağırıyoruz.” denildi.

RUSYA’DAN KINAMA

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Venezuela’ya yönelik saldırısını kınayan ilk açıklamalarını yaparak, Maduro ve eşinin durumu hakkında bilgi talep etmişti.

