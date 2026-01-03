Rusya’dan ABD’ye Maduro’yu Serbest Bırak Çağrısı

Bakanlıktan yapılan yeni bir açıklamada, ABD’nin Venezuela’ya yönelik saldırısının ardından Maduro ve eşinin ABD topraklarında tutulduğuna dair haberlerin doğrulandığı belirtildi.

ŞİDDETİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ GEREKİYOR

Açıklamada, ABD ile Venezuela arasındaki mevcut sorunların çözümü adına diyalog zeminlerinin oluşturulmasının önemi vurgulandı. “Şiddetle Amerikan yönetimini halihazırdaki tutumunu yeniden gözden geçirmeye ve egemen bir ülkenin meşru olarak seçilmiş devlet başkanını ve eşini serbest bırakmaya çağırıyoruz.” denildi.

RUSYA’DAN KINAMA GELDİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Venezuela’ya yönelik eylemlerini kınadığı ilk iki açıklamasında, Maduro ve eşinin durumunun netleştirilmesini talep etti.