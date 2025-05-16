Rusya KUVVETLERİ Komutanı Görevden Alındı

RUS ORDUSUNDA ÖNEMLİ GÖREV DEĞİŞİMİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni bir kararname ile dikkat çeken bir atama gerçekleştirdi.

KARA KUVVETLERİ BAŞKOMUTANI GÖREVDEN ALINDI

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi üzerinde yayımlanan karara göre, Oleg Salyukov, Kara Kuvvetleri Başkomutanlığı görevinden alındı. Putin, Salyukov’u Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcılığına atayarak yeni görevine yönlendirdi. Bu kararın, Ukrayna ile ateşkes müzakereleri çerçevesinde alındığı düşünülüyor ve kamuoyunda bu durum geniş bir yankı uyandırıyor.