Rusya Merkez Bankası Politika Faizini 50 Baz Puan Düşürdü

Rusya Merkez Bankası’ndan gelen yeni açıklamalara göre, mevcut fiyat artışlarıyla ilgili sürdürülebilir göstergelerin kasım ayında gerilediği ve enflasyon beklentilerinin ise artış gösterdiği ifade edildi. Ekonominin dengeli bir büyüme sürecine devam ettiğinin altı çizilirken, “Kredi büyümesindeki yüksek hareketlilik ise devam ediyor.” ifadesine yer verildi. 2026 yılı için enflasyonu yönlendirecek sıkı para politikasının sürdürüleceği belirtilen duyuruda, “Bu, uzun süreli sıkı para politikası anlamına gelmektedir” ifadesi yer aldı. Ayrıca, Rusya Merkez Bankası’nın politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 16’ya çekme kararı aldığı da bildirildi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ ARTIYOR

Bankanın açıklamasında, 2024 yılı için enflasyonun yüzde 4 ila 5 arasında gerçekleşeceği beklentisi paylaşıldı. Temel faiz oranına ilişkin alınacak diğer kararların, enflasyondaki yavaşlamanın sürdürülebilirliğine ve beklentilerin dinamiklerine bağlı olacağı duyuruldu. Yıllık enflasyonun 2025 sonu itibarıyla yüzde 6’nın altına gerileyeceği öngörülüyor.

SAVAŞIN FAİZ KARARLARINA ETKİSİ

Rusya Merkez Bankası, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın patlak vermesinin ardından hemen politika faizini yüzde 20’ye yükseltmişti. 2023 yılından Temmuz 2024 sonuna kadar politika faizi yüzde 16 seviyesinde tutulmuş ve 2024’te sırasıyla dört faiz artışı gerçekleştirilmişti. Banka, 6 Haziran’da yaptığı toplantıda, Eylül 2022’den beri ilk kez politika faizini düşürerek yüzde 21’den 20’ye, daha sonra Temmuz’da 18’e, Eylül’de 17’ye ve Ekim’de ise yüzde 16,5’e indirdi.

YILLIK ENFLASYON HEDEFİ BELİRLENDİ

Banka, yıllık enflasyonun yaklaşık yüzde 6 seviyesinden yüzde 4’e indirilmesini hedefliyor.