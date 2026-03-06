Rusya’nın İran’a İstihbarat Desteği İddiası Gündemde

İran’ın Körfez’deki Amerikan hedeflerine yönelik saldırılarının arkasında Rusya’nın olduğu bildiriliyor. Tahran, bu saldırılarla ilgili istihbaratın Moskova tarafından sağlandığını iddia ediyor. Bu durum, İran’ın müttefiki olan iki ülkenin, dolaylı da olsa, savaşta rol aldığını gösteriyor. Genişleyen çatışmanın yanına Rusya’nın gelişmiş istihbarat yetenekleri de katılmış durumda. Rusya, çatışmanın başladığı günden bu yana bölgedeki Amerikan askeri unsurlarının yerlerini İran’a aktarıyor. Tahran, Amerika Birleşik Devletleri’nin askeri üslerine ve büyükelçiliklerine binlerce drone ve yüzlerce füzeyle saldırılar düzenledi. Vurulan hedefler arasında komuta ve kontrol altyapıları, radarlar ve Kuveyt’te altı askerin öldüğü geçici tesisler yer alıyor.

İRAN’IN UYDU FİLOSU BULUNMUYOR

İran, yalnızca birkaç adet askeri sınıf uyduya sahip ve kendi uydu filosu bulunmuyor. Bu nedenle istihbaratın Rusya’dan sağlandığı bilgisi bu saldırıları anlamlandırıyor. Bir uzman, Washington Post’a verdiği demeçte, İran’ın misilleme saldırılarının oldukça sofistike olduğunu vurguladı. Bazı durumlarda, ABD ve müttefiklerinin hava savunma sistemlerini zorladığını ifade etti. Uzman, İran’ın misillemelerinin geçen yıl gerçekleşen 12 gün savaşının ardından daha da geliştiğine dikkat çekti.

RUSYA SAVAŞIN UZAMASINDAN YANALIK OLACAK

Rusya’nın, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşın uzamasının kendi çıkarlarına hizmet ettiğini öne sürüyor. Moskova, Ukrayna Savaşı’nı petrol gelirleri ile finanse ediyor ve İran Savaşı nedeniyle artan petrol fiyatlarının Rusya’ya yaradığı düşünülüyor. ABD ve Avrupa’nın dikkatlerinin Ukrayna’dan İran’a kayması da Moskova için bir avantaj olarak değerlendiriliyor. İstihbarat kaynakları, Çin’in İran’ın savunmasına yardımcı olduğuna dair herhangi bir işaretin bulunmadığını aktarıyor.