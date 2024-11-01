“Rusya’nın Nükleer Saldırı Eğitim Senaryosu”

RUSYA’NIN NÜKLEER SALDIRI EĞİTİMİ ÜZERİNE YENİ YORUMLAR

Rusya’nın karadan ve denizden fırlatılan balistik ve seyir füzeleri ile gerçekleştirdiği nükleer saldırı eğitim tatbikatı üzerinde İngiliz medyasında tartışmalar devam ediyor. Daily Mail’deki habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tatbikat sırasında kullanılan füzelerin yalnızca “istisnai bir önlem” olarak devreye gireceğini ifade ediyor.

İNGİLTERE MEDYASI ENDİŞELERİ GÜNDEME GETİRİYOR

Ancak İngiliz gazetesine göre, “Ukrayna Savaşı’nın başlangıcından bu yana asla bu kadar nükleer bir saldırı tehlikesi ile karşılaşmamıştık.” ifadesi dikkat çekiyor. Gazete, tarihi Tralfalgar Meydanı’na isabet edecek bir nükleer füzenin olası etkilerini dakika dakika aktarmak için bir analiz yayınladı.