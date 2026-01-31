Rusya: Ukrayna’da Kontrol Altına Alınan Yerleşimler Araçlığına Geçti

Rusya Savunma Bakanlığı, 24-30 Ocak tarihleri arasında Ukrayna’da gerçekleştirilen askeri faaliyetlerle ilgili bir yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, Kiev’in Rus topraklarındaki sivil unsurlara “terör” saldırıları düzenlediği ifade edilerek, bu duruma karşılık olarak Ukrayna’daki askeri savunma tesisleri, enerji altyapıları ve farklı askeri bileşenlere yönelik yoğun bombardımanlar gerçekleştirildiği belirtildi.

HAFTADA 7 YERLEŞİM BİRİMİ KONTROL ALTINA ALINDI

Geçtiğimiz hafta boyunca Rus ordusu tarafından kontrol altına alınan 7 yerleşim birimi olduğu aktarıldı. Yapılan duyuruda, “Harkiv bölgesindeki Staritsa ve Kupyansk-Uzlovoy, Sumi bölgesinde Belaya Bereza, Zaporijya bölgesinde Novoyakovlevka, Ternovatoye ve Reçnoye, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde de Berestok yerleşim yeri kurtarıldı” şeklinde açıklama yapıldı.

SAVAŞTAKİ KAYIPLAR AÇIKLANDI

Savaşın başlangıcından bu yana, Ukrayna ordusuna ait toplamda 670 uçak, 283 helikopter, 112 bine yakın insansız hava aracı, 646 hava savunma füze sistemi, 27 bin 404 tank ve zırhlı araç, 1653 çok namlulu roketatar, 33 bine yakın obüs ve havan topu ile 53 binden fazla özel askeri aracın imha edildiği kaydedildi.