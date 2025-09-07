Rusya, Ukrayna Hükümet Binasını Vurdu

Rusya, Ukrayna’ya savaşın başlamasından bu yana şimdiye kadarki en büyük saldırısını gerçekleştirdi. Gece saatlerinden itibaren 13 füze ve 805 insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen bu saldırılarda biri bebek olmak üzere toplamda 3 kişi yaşamını yitirdi.

İLK KEZ HÜKÜMET BİNASI HASAR GÖRDÜ

Ukrayna Başbakanı Yulia Svyrydenko, başkent Kiev’deki Ukrayna hükümetinin ana binasının da saldırının hedefi olduğunu belirterek, “İlk kez hükümet binası düşman saldırısıyla hasar aldı. Çatısı ve üst katları. Kurtarma ekipleri yangını söndürüyor.” dedi.

DÜŞMAN HALKIMIZI TERÖRİZE EDİYOR

Svyrydenko, Ukrayna’ya daha fazla silah verilmesi ve dünya genelinde Rus saldırılarına karşı etkin bir şekilde karşılık verilmesi çağrısında bulundu. “Binaları yeniden inşa edeceğiz. Ama kaybedilen hayatlar geri getirilemez. Düşman, ülke genelinde her gün halkımızı terörize ediyor ve öldürüyor.” şeklinde ifadeler kullandı.

SALDIRILARDA YARALANANLAR

Devlet acil durum yetkilileri, Kiev’deki İHA saldırısı sonucunda 4 katlı bir konut binasının iki katında yangın çıktığını ve yapının kısmen yıkıldığını aktardı. Şehir genelindeki saldırılarda toplamda 18 kişinin yaralandığı bilgisi verildi.