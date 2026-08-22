Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Krivoy Rog’daki bir alışveriş merkezine düzenlenen Rus çifte saldırısında en az 16 kişinin öldüğünü duyurdu. Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, bu saldırıya Ukrayna’nın mutlaka yanıt vereceğini söyledi. Ülkenin merkezindeki Krivoy Rog, Zelenskiy’nin memleketi olarak biliniyor ve dört yıldır süren savaşta defalarca hedef alındı. Cuma günü gerçekleştirilen saldırının ardından kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları arama çalışmalarını sürdürüyor.

ALIŞVERİŞ MERKEZİNE İKİ DALGA HALİNDE SALDIRI

Zelenskiy, saldırının “korkakça” bir yöntemle yapıldığını belirterek, insansız hava araçlarının iki dalga halinde bölgeye ulaştığını aktardı. İlk saldırının ardından çıkan yangının devam ettiği sırada, yaklaşık yarım saat sonra ikinci bir saldırı daha düzenlendi. İkinci dalganın, olay yerine intikal eden kurtarma ekiplerini hedef aldığını ifade eden Zelenskiy, bu durumun saldırının ne kadar acımasız olduğunu gösterdiğini dile getirdi. Saldırıda alışveriş merkezinin içinde bulunan dükkanların alev aldığı, içerideki insanların büyük panik içinde dışarı çıkmaya çalıştığı anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR YARALILAR ARASINDA ÇOCUKLAR VAR

Kentin savunma konseyi başkanı Oleksandr Vilkul, bazı kişilerden hâlâ haber alınamadığını ve ölü sayısının artabileceğini söyledi. Vilkul, en az 130 kişinin yaralandığını, bunlardan 29’unun durumunun ağır olduğunu bildirdi. Yaralılar arasında kafa travması geçiren 14 yaşındaki bir kız çocuğu ve dört çocuğun daha bulunduğu belirtildi. Rusya’nın son 24 saat içinde Zaporijya, Herson, Sumi, Donetsk, Harkiv ve Odessa kentlerine yönelik saldırıları da sürdüğü kaydedildi. Bu saldırılarda en az dokuz kişinin yaşamını yitirdiği, 49 kişinin yaralandığı bildirildi.

UKRAYNA'DAN RUSYA TOPRAKLARINA SALDIRI

Ukrayna güçleri, gece saatlerinde Rusya’nın Samara Oblastı’nda iki hedefe saldırı düzenledi. Saldırıların, Novokuybyshevsk petrol rafinerisi ile Rus e-ticaret devi Wildberries’in rakibi olan Ozon lojistik merkezini hedef aldığı açıklandı. Ukrayna, son haftalarda savaşı Rusya topraklarına taşıyarak bu tür tesislere yönelik saldırılarını artırmış durumda. Rusya Savunma Bakanlığı, 450’den fazla Ukrayna insansız hava aracının düşürüldüğünü öne sürerken, Krasnodar Krayı Valisi Veniamin Kondratyev, iki çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu. Cephe hatlarının büyük ölçüde hareketsiz kaldığı savaşta, her iki taraf da hava saldırılarını yoğunlaştırmış durumda.

MÜTTEFİKLERE PATRİOT VE YAPTIRIM ÇAĞRISI

Rusya’nın alışveriş merkezine yönelik saldırısına henüz bir açıklama gelmezken, Ukrayna Ozon gibi tesislere yapılan saldırıların, Moskova’nın savaş ekonomisini baltalamaya yönelik meşru bir hamle olduğunu savunuyor. Dışişleri Bakanı Andriy Sibiga, müttefiklere daha fazla füze savunma sistemi sağlanması ve Rusya’nın askeri-sanayi kompleksine yönelik ek yaptırım uygulanması çağrısını yineledi. Sibiga, “Rusya’ya ne bu terör araçlarını üretme ne de kullanma imkânı verilmemeli” ifadelerini kullandı. Öte yandan alışveriş merkezine yapılan saldırı, Rusya’nın Kiev ve çevresine düzenlediği ve en az 17 kişinin öldüğü büyük saldırının hemen ertesi gününe denk geldi. Ukrayna, Rus saldırılarına karşı özellikle balistik füzeleri etkisiz hale getirebilen ABD yapımı Patriot savunma sistemlerinde kritik bir mühimmat sıkıntısı yaşıyor.