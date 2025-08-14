Rutte: Top Putin’in Alanında

Dünya

Rutte, ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa’nın diğer liderleri ile yaptığı çevrimiçi toplantının ardından sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Trump’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 15 Ağustos’ta yapacağı zirve öncesinde bir görüşme gerçekleştiğini belirten Rutte, “Bu korkunç savaşın sona erdirilmesi, adil ve kalıcı bir barışın sağlanması için birlik içindeyiz” dedi.

Rutte, Trump’ın liderliğine ve müttefiklerle olan yakın koordinasyonuna minnettar olduğunu ifade ederken, “Top, Putin’in sahasında” değerlendirmesini yaptı. Söz konusu liderler, Almanya’nın daveti üzerine, Rusya ile varılacak diplomatik bir çözüm ihtimalinde Ukrayna ve Avrupa’nın güvenlik çıkarlarının korunması ve caydırıcılığının sağlanması konularını çevrimiçi olarak ele aldılar.

