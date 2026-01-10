Rüzgardan Elektrik Üretimi Rekor Kırdı: 3 Ocak 259 Bin 76 Megavat-Saat

Yeni yıl, yenilenebilir enerji alanında tarihi bir başarı ile başladı. 3 Ocak tarihinde rüzgardan üretilen elektrik miktarı, günlük bazda 259 bin 76 megavat-saat seviyesine ulaşarak rekor kırdı. Ocak ayının ilk haftasında üretilen toplam elektriğin dörtte biri rüzgar enerjisi ile sağlandı.

RÜZGARDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ REKOR KIRDI

Veri analizlerini paylaşan Bakan, “Her geçen gün artan yenilenebilir kurulu gücümüzle yeni rekorlara imza atıyoruz. 2026 yılına da rekorla başladık. Rüzgardan elektrik üretimi, 3 Ocak’ta 259 bin 76 megavat-saat ile günlük bazda en yüksek üretim rakamına ulaştı” ifadelerini kullandı. Yılın ilk haftasında rüzgar izlenimi, üretim miktarında kayda değer bir yükseliş gösterdi; elektrik üretiminin dörtte biri rüzgar kaynaklı olarak gerçekleşti.

YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI DEVAM EDECEK

Bakan, yenilenebilir enerji yatırımlarının devam edeceğini vurgulayarak, “Enerjide Tam Bağımsız Türkiye hedefimize ulaşma noktasında yenilenebilir enerji stratejik bir rol üstleniyor. 2026’da en az 2 bin megavat kapasiteli YEKA yarışmaları yapmayı hedefliyoruz. Karada ve denizde önümüzdeki dönemde yapacağımız yeni yatırımlarla potansiyelimizi enerjiye dönüştürmeye devam edeceğiz” dedi.

DENİZ ÜSTÜ RÜZGAR PROJELERİ

Deniz üstü rüzgar santralleri için de YEKA modeline benzer bir model geliştirmeyi planladıklarını söyleyen Bakan, “2035’e kadar 5 bin megavat deniz üstü rüzgar kapasitesini hayata geçirmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.

RÜZGAR VE GÜNEŞ KGSİNDE YÜKSEK PAY

Ülkenin elektrik kurulu gücü, 2023 yılı Kasım ayı sonunda 121 bin 782 megavata kadar yükseldi. Toplam gücün 24 bin 669 megavatı güneş, 14 bin 546 megavatı ise rüzgar enerjisinden oluşuyor. Güneşin elektrik kurulu gücündeki payı yüzde 20,3, rüzgarın payı ise yüzde 11,9 seviyesine erişti. Böylelikle, kurulu gücün üçte biri yalnızca rüzgar ve güneş kaynaklarından sağlanmakta.